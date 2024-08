× Jetzt ist es fix: Oasis Reunion startet am 4. Juli

Sie sind wieder da! Nach 15-jährigen Streit haben Liam und Noel Gallagher nun die heißersehnte Oasis-Reunion verkündet. 2025 gibt es mindestens 14 Konzerte.

4. Juli 2025. das ist das Datum auf das die Rock-Welt so sehnsüchtig gewartet hat. Nach 15 Jahren Streit feiern Liam und Noel Gallagher in Cardiff die heißersehnte Oasis-Reunion. Das wurde Dienstag früh auf der Homepage bestätigt. Insgesamt 14 Konzerte in Cardiff, Manchester, dem Londoner Wembley Stadion, Edinburgh und Dublin gehen am 31. August in den Verkauf.

© Oasis ×

Mit einem historischen Ansturm ist zu rechnen. 1996 gab es für die 250.000 Tickets in Knebworth über 2,5 Millionen Anfragen. Über 60 Millionen Euro sollen Oasis nun für die Comeback-Konzerte abcashen. Mit Merchandising und CD-Verkäufen rechnen Insider mit einem Umsatz von bis zu 472 Millionen Euro. Schon die Gerüchte der Reunion brachte Oasis auf Spotify ein Plus von über 160 Prozent.

© BBC ×

Oasis, 1991 in Manchester gegründet, zählten zu den wichtigsten Bands der 90er Jahre: Über 75 Millionen verkafute CDs, 7 Brit Awards und 8 Nummer-Eins-Hits. U.a. “Don’t Look Back In Anger”, “Some Might Say” oder „D‘You Know What I Mean”. Spannend mit den Hymne "Wonderwall" reichte es 1995 in England allerdings nur für Platz 2. Vier Mal rockte man auch in Österreich. Beim Debüt am 2. Juni 2000 sogar ohne Noel. Dann auch am Frequency (2005) und im Gasometer (2006) und das letzte Mal mit dem großen ÖSTEREICH-Konzert am 26. Februar 2009 in der Stadthalle.

Noel Gallagher © Zeidler

Am 22. August 2009 stand man beim V Festival in England das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne. Am 28. August 2009 verließ Noel ja kurz vor einem geplanten Paris-Konzert nach Streit die Band. Jetzt kehrt er auf Drängen seines Bruders wieder zurück. Und macht damit alle Fan-Träume wahr.

Zur Einstimmung kommt bereits am Freitag eine Deluxe-Version des Debut-Abums „Definitely Maybe“ Mit 15 bislang unveröffentlichte Demo-Versionen. Auch von „Live Forever“, „Cigarettes & Alcohol, „Sad Song“ oder „Rock 'n' Roll Star“. Am 23. September rockt Liam Gallagher damit in Malta. Bei seinem möglicherweise letzten Solo-Konzert.