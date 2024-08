× Oasis: Am Dienstag wird die Reunion fixiert!

Am 28. August 2009 verließ Noel Gallagher seine Kult-Band Oasis. Jetzt will er nach 15 Jahren Streit wieder zurückkehren. Am 27. August soll die Comeback-Tour verkündet werden.

„27.08.24“ und „8 am“. Zwei Fotos auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Liam Gallagher, Noel Gallagher und Oasis, die gerade die Musikwelt ausflippen lassen. Am Dienstag um 9 Uhr früh unserer Zeit wird wohl die heiß ersehnte und jahrelang undenkbare Oasis-Reunion verkündet. 15 Jahre nachdem Noel die Britpop-Könige kurz vor einem Auftritt beim Rock-en-Seine-Festival in Paris im Streit verlassen hat (28. August 2009), haben sich die zänkischen Brüder nach einer Reihe von nächtlichen Telefonaten wieder zusammengerauft und wollen im Sommer 2025 nun doch wieder gemeinsam auf Tour gehen.

Es ist eine Hassliebe, wie sie im Buche steht. Die Brüder Noel und Liam Gallagher gründeten 1991 die erfolgreichste Britpop-Band Oasis. Wer singt nicht gerne am Lagerfeuer dren größten Hit "Wonderwall"? Doch zwischen Noel und Liam gab es immer wieder Streit, der sogar öffentlich ausgetragen wurde,. Die Trennung war demnach nur eine Frage der Zeit. 2009 verkündete Noel. dass er die Band "mit einiger Traurigkeit und riesengroßer Erleichterung" verlässt. "Ich kann mit Liam keinen Tag länger zusammenarbeiten", schrieb er. Noch im gleichen Jahr löste sich Oasis komplett auf.

Sowohl Liam (o.) als auch Noel (u.) teasen Oasis-Reunion.







Konzerte am Glastonbury Festival und im Heaton Park der Heimatstadt Manchester gelten als fix. Dazu stehen gleich zehn Auftritte im Londoner Wembley-Stadion im Raum. Damit würde Oasis sogar Taylor Swift übertrumpfen, die ja nach ihrer Wien-Absage mit acht Wembley-Konzerten einen neuen Rekord aufgestellt hat.

Mit der Reunion, die Liam und Noel die stattliche Summe von 400 Millionen Pfund (also 472 Millionen Euro) bringen soll, wollen Oasis auch den 30. Geburtstag des Kultalbums „(What‘s The Story) Morning Glory“, das am Freitag auch in einer limitierten Vinyl-Edition neu aufgelegt wird, zelebrieren. Hymnen wie „Don’t Look Back In Anger“, „Champagne Supernova“ und natürlich „Wonderwall“ stehen fix auf der Setlist.

Den 30er des Debüt-Albums „Definitely Maybe“ feierte Liam ja diesen Sommer noch mit einer Solo-Tournee und heizte am Sonntag beim Finale am Reading Festival die Oasis-Reunion an. So widmete er die Rarität „Half The World Away“ seinem Bruder „Das ist für Noel Fucking Gallagher“ und ließ nach dem 17 Song starken Hit-Konzert auch die Fotos, die das Datum der Oasis-Reunion verkünden sollen, auf den Screens einblenden.

Zuvor ließ Noel schon im Sifters-Records-Interview aufhorchen. „Liam ist der beste Sänger aller Zeiten. Wenn ich die Songs singe, dann würde es gut klingen, wenn er es singt, würde es großartig klingen. Liam klingt wie zehn Shots Tequila. Ich wie ein halbes Glas Guinness. “

Die Fans sind entzückt „Das größte Comeback aller Zeiten.“, „Ein Wunder. Mit dem niemand gerechnet hat“ oder einfach nur „Biblisch“.