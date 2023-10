Liam Gallagher gibt den Öffis in Manchester seine Stimme

Die ÖBB haben seit Jahren Chris Lohner als Stimme aller Bahnhofs- und Zug-Durchsagen. In Manchester übernimmt das jetzt Oasis-Rüpel Liam Gallagher. Für die örtlichen Verkehrsbetriebe "Metrolink" hat der launische "As-You-Were"-Star jetzt die Ansagen für die Linie E auf der Strecke von Eccles nach Ashton aufgenommen.

Liam Gallagher is voicing Manchester tram announcements this week - and he's got a special message for those arriving at the Etihad stop ????????



Read more on why the singer's taking over Metrolink here: https://t.co/zIWLUoIgfG pic.twitter.com/ZRLtWqwZnk