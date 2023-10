× Nach Swift: Jetzt kommt der Beyoncé-Film

Am13. Oktober bringt Taylor Swift ihre Rekord-Tour ''Eras" ins Kino. Am 1. Dezember folgt Beyoncé: Auch ihre ''Renaissance Tour'' kommt auf die große Leinwand.

Auf den Konzertbühnen liefern sie sich schon seit dem Sommer ein Duell um die Pop-Krone: Taylor Swift hält nach 52 US-Konzerten für 2 Millionen Besuchern bei 591Millionen Dollar Kassa, und lässt bis November 2024 noch 94 weitere Auftritte, darunter auch drei in Wien (8. bis 10. August 2024) folgen. Beyoncé spielte mit 56 Konzerten vor 2,2 Millionen Besuchern 461,2 Millionen Dollar ein. Jetzt geht der Wettkampf an den Kinokassen weiter.

© AMC Theatres ×

Nachdem Taylor Swift mit ihrem Konzertfilm „The Eras Tour“ mit Vorverkaufseinnahme von 37 Millionen Dollar sogar „Star Wars: The Force Awakens“ übertrumpfte und den Film nun ab 13. Oktober auch in Österreich zeigt, zieht es nun auch Beyoncé auf die große Leinwand. Ab 1. Dezember soll ihre "Renaissance Tour" auch in den US-Kinos laufen. Die Besucher erwartet ein Mix aus Konzert-Film und Backstage-Doku.

Dafür geht Beyoncé übrigens den selben lukrativen Vertriebsweg wie Kontrahentin Swift: Statt wie üblich mit einem Studio zu kooperieren, hat auch sie gleich einen direkten Vertrieb mit der Kinokette AMC Theatres abgeschlossen.