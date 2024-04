× Taylor Swift bricht jetzt wieder alle Chart-Rekorde

Taylor Swift stellt mit "The Tortured Poets Department" Die Charts und die Werbe-Wirtschaft auf den Kopf: Neue Verkaufs-Rekorde und jede Menge Tribute-Memes.

Über 313 Millionen Spotify-Streams in den ersten 24 Stunden, der meistgestreamte Song aller Zeiten an einem Tag ("Fortnight", 25,2 Millionen). Dazu in 86 Ländern Platz 1 bei Apple Music, in 46 bei Spotify und allein in den USA 1,6 verkaufte Alben am Veröffentlichungstag und schon 21 Millionen YouTube Klicks für das Post Malone Duett "Fortnight". In Summe wurden die 31 Songs am ersten Tag über 552 Millionen mal gehört.

Taylor Swift bricht mit der neuen Album "The Tortured Poets Department" wieder mal alle Rekorde. Auch in Österreich hält sie damit aktuell Platz 1 und 2 der iTunes-Charts. Dank einen Überraschungs-Coup: dem Hit-Album setzte sie ja auch gleich das „geheime Doppelalbum“ „TTPD: The Anthology“ drauf.

Neben den Charts mischt Swift damit auch gerade die Werbe-Szene auf: unzählige große Firmen, von „Netflix“ über „Kentucky Freight Chicken“ oder „Oreo“ bis „Eurowings“ , nützen das schwarzweiß gehaltene Album-Artwork für Tribute-Postings. Sogar die Polizei im australischen Queensland.

Die kulturellen Auswirkungen sind enorm: Insider rechnen nun damit, dass Swift nächste Woche wieder die kompletten Top-10 der Billboard-Charts innehaben wird. Das gelang ihr ja schon 2002 mit dem bislang letzten Studio-Album „Midnights“.