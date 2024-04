× oe24 schenkt Ihnen die neuen Hits von Taylor Swift

Es ist der Hit des Jahres – und stürmt wie erwartet schon weltweit die Charts. Taylor Swift bricht mit der neuen CD “The Tortured Poets Department“ gerade wieder alle Rekorde. Auch in Österreich stürmt sie damit bei iTunes gleich von 0 auf 1. Ihr fünftes Chart-Gold.

„Das ist meine Rettungsleine. Ich hatte noch nie ein Album, das ich so sehr brauchte“ erklärt Swift die 16 neuen Songs der internationalen Ausgabe. Dazu gibt es vier Bonus-Tracks, die von der geschäftstüchtigen Milliardärin gleich auf vier unterschiedliche Deluxe-Versionen gepackt werden. Und als Überraschung gleich ein weiteres Album: „Es ist ein geheimes Doppelalbum: Hier ist „TTPD: The Anthology“ mit 15 weitere Songs,“ legte sie nur zwei Stunden(!) nach dem regulären CD-Release mit einer unerwarteten Deluxe-Version nach. Mit geheimen Doppelschlag mischt Swift global die Charts auf. In Österreich ist sie damit bei iTunes gleich vier mal in den Top 10. Platz 1ür die reguläre explizite Version von “The Tortured Poets Department“, Platz2 für das explizite Bonus-Werk "TTPD: The Anthology," Platz für eine entschärfte, jungendfreie Version von "Anthology" und Platz 10 für das entschärfte "Poets Department“.

© Instagram ×



Das Hit-Album hält was es verspricht: gefälliger Chartpop mit Hundertprozentiger Ohrwurm-Qualität! Neben dem Post Malone Duett „Fortnight“, zum den sie noch heute Mitternacht in neues Video liefern will, sticht vor allem das Balladeske Epos „Who’s Afraid of Little OldMe?“ vielen privaten Heraus. Von einer möglichen Hochzeit mit Ex-Freund Joe Aldwyn ist da die Rede („So Long, London“), vom Trennungs-Schmerz (Loml“) aber auch von Kurzzeit-Lover Matt Healy („I Can fix him“) und natürlich von ihre neuen großen Liebe Travis Kelce ("The Alchemy") Dazu rechnet sie auf dem Bonus-Album „The Anthology“ beim Song "thaK you aIMee" auch mit Kim Kardashianab.

© Instagram ×

Mit oe24 kommt das Album des Jahres jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen 5 CD Auflagen der Hit-CD " The Tortured Poets Department" von Taylor Swift. Damit sind Sie auch für die Wien-Konzerte, die Swift zwischen 8. und 10. August im Happel Stadion zündet, bestens gerüstet. Gleich reinklicken!