× Oasis: Sensations-Comeback nach 15 Jahren!

Englischen Medienberichten zufolge werden Liam und Noel Gallagher nächste Woche die lang erwartete Rückkehr von Oasis bekannt geben

Die verfeindeten Brüder Liam und Noel Gallagher haben ihre Differenzen offenbar beigelegt und Berichten zufolge einen geheimen Deal abgeschlossen, nachdem ihnen für eine Reihe von Konzerten im nächsten Sommer eine Gage von 50 Millionen Pfund versprochen wurde.

Noch 2021 bezeichnete Noel eine Reunion als „lächerlich“ und sagte, er würde Oasis nur wiedervereinigen, wenn ihm 100 Millionen Pfund angeboten würden. Doch nach seiner 20 Millionen Pfund teuren Scheidung von Sara MacDonald im letzten Jahr soll der ältere Gallagher von den finanziellen Vorteilen überzeugt worden sein, die Band für Auftritte in Glastonbury und im Wembley-Stadion zusammenzutrommeln.

Konzerte nächsten Sommer

Um die Gerüchte noch weiter anzuheizen, ließ Bruder Liam heute einen Hinweis auf eine Reunion fallen, indem er auf X schrieb: „Ich mochte das Wort 'ehemalige' noch nie.“ Ein Insider aus der Musikbranche erklärt, Liam und Noel hätten heimlich wieder Kontakt aufgenommen und beide hätten der Reunion zugestimmt, „sehr zur Überraschung der Menschen in ihrem Umfeld“.

Gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" erklärte der Insider weiter: „Nächsten Sommer wird es Konzerte in Großbritannien geben und sowohl Noel als auch Liam freuen sich darauf, wieder gemeinsam dorthin zu gehen.“ Als am Sonntag die ersten Gerüchte über eine Wiedervereinigung der legendären Britpop-Band aufkamen, gerieten die Fans in helle Aufregung. Man geht davon aus, dass Liam und Noel die Neuigkeit nächste Woche bestätigen werden. Es wird spekuliert, dass sie gemeinsam als Headliner beim Glastonbury auftreten werden und 2025 auch zehn Gigs im Wembley Stadion geben werden – und damit Taylor Swifts jüngsten Rekord an diesem Veranstaltungsort brechen würden.

Trennungs-Jubiläum

Nächsten Mittwoch jährt es sich zum 15. Mal, dass Noel nach einem Streit hinter den Kulissen in Paris „mit großer Erleichterung“ Oasis verließ und sagte: „Ich konnte einfach keinen Tag länger mit Liam weiterarbeiten.“

Die in den 1990er Jahren gegründete Britpop-Gruppe wurde mit Hits wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back In Anger“ und „Stop Crying Your Heart Out“ berühmt. Vor ihrer Trennung im Jahr 2009 entwickelten sie sich zu einer der wohl größten Bands der britischen Musikgeschichte. Die Brüder machten anschließend erfolgreiche Solokarrieren, wobei Noel Frontmann der Gruppe Noel Gallagher’s High Flying Birds war.