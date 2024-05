× Liam Gallagher startet Oasis-Tour zum 30. Geburtstag

„Das wichtigste Album der 90er Jahre“ wird jetzt erstmals in voller Länge angestimmt. Liam Gallagher bringt ab Samstag den Oasis-Klassiker „Definitely Maybe“ auf Tournee.

1994 rissen die Rock-Rüpel von Oasis mit dem Debüt-Album "Definitely Maybe" den BritPop aus dem Dornröschenschlaf. Jetzt, pünktlich zum 30. Geburtstag, bringt Liam Gallagher das Referenz Werk solo auf die Bühne. Am Samstag (1. Juni) startet in Sheffield die Jubiläums-Tour. Die 160.000 Tickets für 14 Konzerte in England und Irland waren in nur 10 Minuten restlos ausverkauft und werden am Schwarzmarkt schon um weit über 300 Euro gehandelt. Cool: Im Vorprogramm ist sogar Liams Sohn Gene (22) mit seiner neuen Band Villanelle mit dabei.

Das sind die Hits von "Definitely Maybe":

Rock 'n' Roll Star

Shakermaker

Live Forever

Up in the Sky

Columbia

Supersonic

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Digsy's Dinner

Slide Away

Married with Children

"Das wichtigste Album der 90er-Jahre. Ganz ohne Zweifel! Diese Platte hat mein Leben verändert und sie hat euer Leben verändert," gibt er dafür gewohnt großkotzig den Ton vor. Liam will dabei den Klassiker rund um 10 millionenfach-verkaufte Hymnen wie "Supersonic" oder "Cigarettes & Alcohol" erstmals in voller Länge darbieten. Dazu verspricht er die Setlist mit den "essenziellen B-Seiten der Ära", also auch mit dem Beatles-Cover „I Am The Walrus“ aufzufetten. Sein streitbarer Bruder Noel ist nicht dabei. Dafür wird Paul "Bonehead" Arthurs nach dem überstandenem Krebs-Drama wieder mitrocken.

Ein Österreich-Konzert steht vorerst (noch) nicht am Plan. Dafür kommt Liam mit der „Definitely Maybe“-Show am 9. August immerhin zum "Sziget Festival" nach Budapest.