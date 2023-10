Liam Gallagher geht mit Oasis-Show auf Tour

1994 zündeten Oasis mit "Definitely Maybe" den Britpop. Jetzt bringt Liam Gallagher den Album-Klassiker auf Tour.

„Das wichtigste Album der 90er Jahre. Ganz ohne Zweifel! Diese Platte hat mein Leben verändert und sie hat euer Leben verändert!“ Gewohnt großspurig kündigt Rock-Rüpel Liam Gallagher die Britpop-Tour des Jahres an. Ab 1. Juni geht er mit dem Oasis-Debut „Definitely Maybe“, das 1994 einen Urknall gleich die Musikszene aufrüttelte, in Summe über 8,5 Millionen Mal gekauft wurde und für die Leser des N.M.E. sogar als „größtes Album aller Zeiten“ gilt, auf Tournee: 12 England und Irland Konzerte in den größten Hallen sind bereits fixiert. Darunter je drei Stopps in den Londoner O2 Arena und in der Heimat Manchester.



Tour. Zum 30-jährigen Jubiläum will Liam den Album-Klassiker rund um Hymnen wie „Supersonic“, „Live Forever“ und „Cigarettes & Alcohol“ erstmals in voller Länge darbieten. Dazu verspricht er die Setlist mit den „essenziellen B-Seiten der Ära“ aufzufetten. Das wären u.a. Fan-Favoriten wie „Listen Up“ oder „Fade Away“ und natürlich auch das brachiale Beatles Cover „I Am the Walrus“. Sein streitbarer Bruder Noel, der Oasis ja im Jahr 2009 aufgelöst hat, ist nicht dabei. Dafür will Paul „Bonehead“ Arthurs nach dem überstandenen Mandelkrebs-Drama wieder mit rocken.

Pläne. Vorerst sind nur die England und Irland Termine bestätigt. Doch Liam will mit „Definitely Maybe“ in Folge gleich „die ganze Welt beglücken“. Bleibt zu hoffen, dass er damit vier Jahre nach dem Solo-Triumph im Gasometer auch wieder in Österreich stoppt. Mit dem Original haben es Oasis damals ja nicht zu uns geschafft.