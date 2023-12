× Rock Me Amadeus: Falco stürmt mit Musical-CD die Charts

Das neue Falco-Musical “Rock Me Amadeus” ist ein Hit. Jetzt auch in den Charts! Die CD stürmt bei iTunes von 0 auf 1

Am 7. Oktober feierte „Ganz Wien“ die Musical-Premiere des Jahres. Mit „Rock Me Amadeus“ lassen die Vereinigten Bühnen Wien den Falken im Ronacher wieder hochleben. Mit dem spannenden und eigentlich logischem Zugang seine gespaltene Persönlichkeit durch gleich zwei Darsteller zu zeigen. Moritz Mausser als „Hans Hölzel / Falco“ und Alex Melcher als sein dämonisches „Alter Ego“.

Nach dem Musical-Erfolg - der Wien-Run wurde ja bereits bis Ende April verlängert - kommt jetzt der Chart-Triumph: Die neue, am Freitag veröffentlichte, Live-Aufnahme stürmt bei iTunes von 0 auf 1. Die Doppel-CD liefert vom „Requiem für Falco“ bis zum Reprise von „Coming Home“ und dem darauf folgenden fast 3-minütigen Schlussapplaus die 34 Hit-Songs aus dem Musical. Neben absoluten Klassikern wie „Der Kommissar“, „Rock Me Amadeus“ und der als spannendes Duett dargeboten Abschieds-Hymne „Out Of The Dark“ gibt’s dabei auch Szenen wie „Am Flughafen“ oder „Abschiede“ auch die neuen Songs aus der Feder der Amadeus-Komponisten Rob und Ferdi Bolland.

Die sind jedoch eher im Schlager-Genre ( „Leb deinen Traum“) angesiedelt oder gar als Verzweiflungstat („Ein weißes Blatt Papier“) anzusehen. Einzig „I Am You“, ein Duett mit dem Alter Ego, könnte sich für Moritz Mausser zum Hit mausern.