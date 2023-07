David Duchovny rockt am 17. November die Arena

Mit Akte X und Californication sorgte er für Serien-Hits. Jetzt kommt David Duchovny als Musiker nach Wien: am 17.11 spielt er in der Arena auf.

Aller gute Dinge sind drei: Nach 2016 und 2019 kommt Hollywood-Star David Duchovny wieder für ein Konzert nach Wien. Am 17. November rockt „Fox Mulder“ die Arena. Am Programm stehen die Songs der 2016 veröffentlichten CD Hell or Highwater. Dazu hatte er schon beim letzten Wien-Auftritt Coverversionen von u.a. David Bowie (Heroes) oder Blue Öyster Cult (Burnin' for You) eingestreut.