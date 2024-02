× Liam Gallagher & John Squire zünden Britpop-Feuerwerk

Am1. März liefert Oasis-Star Liam Gallagher im Zusammenspiel mit John Squire von den Stone Roses das Rock-Album des Jahres. Wir haben schon reingehört!

Mit Oasis schrieb Rock-Rüpel Liam Gallagher Musikgeschichte: über 100 Millionen verkaufte CDs, drei Dutzend Awards und der größte Konzerthype aller Zeiten (Knewbworth 1996). Jetzt, nach Zwischenspiel mit der Zweitband Beady Eye (2009-2014) und drei Solo-Alben die in England allesamt auf Platz 1 stürmten, will er den Britpop neu aufmischen: jedoch nicht mit seinem streitbaren Bruder Noel, der ja nach wie vor jegliche Reunions-Gedanken im Keim ersticken lässt, sondern mit John Squire. Seines Zeichens Gitarrist und Mastermind der Stone Roses, die ja mit Hymnen wie "I Am The Resurrection" die Initialzündung für die „Madchester“ Szene lieferten.

Nach der Vorab-Single "Just Another Rainbow", die von Fans (Platz 2) und Kritikern („Ein Urknall!“) unisono gefeiert wurde, legt man am 1. März mit dem Album Liam Gallagher John Squire nach. ÖSTERREICH hat schon rein gehört: 10 Songs die nach der großen Konzertbühne schreien!

Vom Opener "Raise Your Hands", das einem schon mit dem ersten Riff und den ersten Songzeilen in die Glorreichen 90er-Jahre entführt, bis zum Finale "Mother Nature‘s Song", das nicht nur vom Titel her von den Beatles abgekupfert wurde, liefern Gallagher & Squire 40 Minuten lang das erwartete Rock-Feuerwerk. Auch mit Anlehnung an Cream ("Love You Forever") oder Led Zeppelin ("I‘m A Wheel").

Squire lässt dabei durchwegs mit epochalen Riffs aufhorchen ("Mars to Liverpool") Liam, stimmlich stark wie nie, setzt auch bei balladesken Nummern wie "One Day At A Time" Akzente. Der Sound ist deutlich näher bei Oasis als den Roses, auch weil man auf Dance-Beats gänzlich verzichtet.

"Das beste Album seit Revolver von den Beatles", so wie es Liam gewohnt großspurig angekündigt hat, ist es natürlich nicht, aber vielleicht das beste Rock-Album des Jahres. Ab 13. März geht man damit auch auf Tour. Die Ticktes waren in nur 30 Sekunden (!) ausverkauft.