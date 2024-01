Liam Gallagher: CD und Tour mit John Squire statt Oasis-Reunion

Nach dem sich Noel Gallagher weiter für eine Oasis-Reunion ziert, hat sich Bruder Liam jetzt Stone-Roses-Star John Squire als "Ersatz" geangelt. Für den Hit "Just Another Rainbow", zwei Alben und eine Tour.

„Das beste Album seit "Revolver" von den Beatles.“ Gewohnt großspurig kündigt Oasis-Star Liam Gallagher seine Zusammenarbeit mit John Squire von den Stone Roses an. Nach der ersten gemeinsamen Single "Just Another Rainbow", die in den britischen Charts bereits bis auf Platz 2 hoch stürmte, lässt man im Frühjahr ein 10 Song starkes Album folgen. „Der Arbeitstitel ist Liam and John“.

Dazu plant das Duo nach Squires Gastauftritt bei der Liam-Show in Knebworth bereits einige gemeinsame Konzerte und schon das nächste Album. „Wir haben einen guten Lauf. In Squire steckt noch viel mehr. Die Leute betrachten John immer als diesen Gitarrenhelden, aber er weiß auch, wie man verdammte Lieder schreibt!“

Oasis: Noel und Liam Gallagher © Photo Press Service, www.photopress.at

Damit rücken aber wohl auch die Oasis Reunions-Pläne von Liam mit seinem zerstrittene Bruder Noel Gallagher in weiter Ferne. Ab Juni geht Liam ja mit dem Oasis-Werk "Definitely Maybe" auf Solo-Tour.