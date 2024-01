× No Doubt statt Rolling Stones beim Coachella-Festival

Lana Del Rey, Tyler, TheCreator und Doja Cat sind die Headliner vom Coachella Festvial. Statt den Rolling Stones gibt's im April die Reunion von No Doubt.

Aus der viel spekulierten Sensation wird leider nichts. Die Rolling Stones treten auch heuer wieder nicht beim Coachella Festvial, das an den Wochenenden vom 12. bis 14. April, bzw. vom 19. bis 21. April am Polo Club von Indio, Kalifornien abgehalten wird, auf. Stattdesseen gibt es Lana Del Rey (Freitag), Tyler, TheCreator (Samstag) und Doja Cat (Sonntag) als Headliner. Dazu als größte Überraschung die Reunion von No Doubt. Die Hit-Band („Don’t Speak“) rund um Pop-Sirene Gwen Stefani ist seit 2015 nicht mehr gemeinsam aufgetreten.

© Coachella ×

Als weitere Acts kündigte das Festival unter anderem Jon Batiste, Blur, Deftones, J Balvin und den deutschen Techno-Künstler Marcel Dettmann an. Der allgemeine Vorverkauf soll an diesem Freitag beginnen. Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. Das erste Coachella-Wochenende ist in diesem Jahr vom 12. bis 14. April, das zweite vom 19. bis 21. April geplant.

© zeidler ×

Im vorigen Jahr lockten Musik-Größen wie Popstar Bad Bunny, die K-Pop-Band Blackpink, der R&B-Sänger Frank Ocean oder die Rock-Band Blink-182 Hunderttausende Konzertbesucher an.