× Die Rolling Stones bringen ihr 37. Live-Album

Im November 2002 überraschten die Stones auch VIPs wie Johnny Depp oder Eddie Murphy mit einem Club-Gig in L.A. Ab 8. März gibt's den Konzert-Hit zum nachhören. Auf dem 37. Live-Album „Live At The Wiltern“.

Mit dem wütenden Spätwerk „Hackney Diamonds“ rockten sich die Rolling Stones sogar an die Spitze der Jahrescharts. Jetzt legen die nimmermüden Rock-Dinos mit einem ihrer legendärsten Club.-Gigs nach. Am 8. März kommt „Live At The Wiltern“. Das bereits 37. Live-Album der Stones!

Auf zwei CDs bzw. drei Vinyl-Alben liefert man den im Rahmen der "Licks Tour" zum 40. Bandjubiläum kurzfristig eingeschobenen Club-Gig vom 4. November 2022 aus dem The Wiltern in Los Angeles in voller Länge. Vom Opener „Jumping Jack Flash“ bis zum Finale „Tumbling Dice“ lieferte man dabei für nur 500 Fans, darunter VIPS wie Johnny Depp, Eddie Murphy, Anjelica Huston, Neil Young oder Tom Petty einen 20 Songs starken Mix aus Hits ("Start Me Up") und Raritäten ("You Don't Have To Mean It").

Spannend: Klassiker wie "Satisfaction" oder "It’s Only Rock Roll", sonst während der ganzen Tour im Programm auch beim Wien-Konzert 2003, wurden dabei nicht angestimmt. Dafür holte man sich für “Everybody Needs Somebody To Love“ die mittlerweile verstorbene Soul-Legende Solomon Burke als Gaststar auf die Mini-Bühne.

„Live At The Wiltern“ zeigt die Stones in juveniler Spielfreude und ist die beste Einstimmung auf die neue Tour. Ab 28. April hat bei eienr Gage von 100 Millionen Dollar man 19 Stadien für über 1 Millionen Fans in Nordamerika gebucht. Noch in Herbst soll eine Europa-Tour folgen. Die Verhandlungen, auch für ein Österreich-Konzert, laufen bereits auf Hochtouren.

Das sind die Songs von "Live at The Wiltern":

Jumping Jack Flash

Live With Me

Neighbours

Hand Of Fate

No Expectations

Beast Of Burden

Stray Cat Blues

Dance Pt. 1

Everybody Needs Somebody To Love (mit Solomon Burke)

That's How Strong My Love Is

Going To A Go Go

--- Band Vorstellung

Thru And Thru

You Don't Have To Mean It

Can't You Hear Me Knocking

Rock Me Baby

Bitch

Honky Tonk Women

Start Me Up

Brown Sugar

Tumbling Dice