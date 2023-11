× Rolling Stones gehen 2024 wieder auf Tour - für 100 Millionen Dollar Gage

Die Rolling Stones sind nicht zu stoppen. Mit dem Sensations-Album "Hackney Diamonds" geht man 2024 wieder auf Tour. Ab 28. April sind nun die ersten 16 US-Konzerte fixiert. Bei einer Gage von 100 Millionen Dollar! Im Herbst könnte sogar ein weiteres Österreich-Konzert folgen.

Im Vorjahr feierten sie das 60-jährige Bandjubiläum mit einer Sensations-Tour die auch in Wien 60.000 Fans begeisterte („Konzert des Jahres!“). Erst im Oktober lieferte man das wild-wütende Spätwerk „Hackney Diamonds", mit dem die Rock-Opas in den Austria-Top-40 nach wir vor Platz 1 halten, und 2024 gehen die Rolling Stones sogar wieder auf Tour!

Vom 28. April bis 17. Juli sind die 14 größten Stadien in den USA gebucht. Dazu gibt es am 2. Mai auch ein Gastspiel am ehrwürdigen Jazzfestival in New Orleans. Mit den zu erwrteten Zusatz-Shows in New York, Chicago und Los Angeles stehen insgesamt 19 Konzerte für über 1.2 Millionen Fans am Programm. Die Hochpreis-Tickets - Insider rechnen mit Durchschnittspreisen von 250 Dollar - gehen schon am 1. Dezember in den Verkauf.

100 Millionen Dollar Gage für US-Tournee

Dass die Stones ihre neue Tour nicht wie in den letzten Jahren üblich eher kurzfristig ankündigen, sondern mit einem ungewöhnlichen Vorlauf von fünf bis acht Monaten, hat gute Gründe: Die Gage von 100 Millionen Dollar ist für Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood jetzt ein schönes Weihnachtsgeld.

Verhandlungen für Österreich-Konzert laufen auf Hochtouren

Gut möglich, dass man im Herbst 2024 noch einmal groß abkassieren will: mit einer weitere Europa-Tour. Die Verhandlungen, auch für ein Österreich-Konzert, laufen bereits auf Hochtouren.

Das sind die Nordamerika-Tourdaten der Stones:

28. April Houston

2. Mai New Orleans

7. Mai Glendale/Phoenix

11. Mai Las Vegas

15. Mai Seattle

23. Mai East Rutherford/New York

26. Mai East Rutherford/New York *

30. Mai Foxboro/Boston

3. Juni Orlando

7. Juni Atlanta

11. Juni Philadelphia

15. Juni Cleveland

20. Juni Denver

27. Juni Chicago

30. Juni Chicago*

5. Juli Vancouver

10. Juli Los Angeles

13. Juli Los Angeles*

17. Juli Santa Clara/San Francisco

*mögliches Zusatzkonzert