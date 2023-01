ÖSTERREICH bringt Sie zu Sam Smith

Nach über 500 Gold und Platin-Auszeichnungen, vier Grammys, zwei Einträgen im Guinness Buch und dem Oscar (2016 für den Bond-Hit Writing‘s on the Wall) rockt Sam Smith gerade mit der Bomabst-Ballade Unholy, einem Duett mit der deutschen Sängerin Kim Petras, die Charts: weltweit in den Top-10. Bei uns aktuell auf Platz 2.

Sexy & schlüpfrig. Gefeiert wird der Comeback-Hit nach der dreijährigen Pause mit dem neuen für 27.Jänner erwartete Album Gloria („Es ist sexy, schlüpfrig, ehrlich. Ich bin sehr stolz darauf!“) und dem großen Wien-Konzert. Am 18. Mai holt ÖSTERREICH die Pop-Sensation der Stunde in die Wiener Stadthalle. Sein erster zweiter Austro-Stopp nach 2018.

Gewinn. Mit ÖSTERREICH sind sie bei der flotten Pop-Revue rund um 45-Milliardenfach gestreamter Hits wie Promises, Dancing With A Stranger und natürlich Stay With Me live dabei: Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Wien-Konzert von Sam Smith am18.Mai in der Stadthalle. Gleich reinklicken!