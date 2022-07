Neuer Skandal-Hit erobert den Ballermann

Tausende grölen auf Mallorca "Olivia". Der Song der Zipfelbuben sorgt aber für jede Menge Aufregung.

Das mit Sexismusvorwürfen konfrontierte Ballermann-Lied "Layla" von DJ Robin & Schürze ist zu Deutschlands Sommerhit 2022 gekürt worden. Der Partyhit wurde laut GfK Entertainment mehr als 60 Millionen Mal gestreamt und steht seit fünf Wochen an der Spitze der Charts: "An "Layla" führt in diesem Sommer kein Weg vorbei", hieß es aus Baden-Baden von den offiziellen Charts-Ermittlern. "Die repräsentativen Streaming- und Verkaufsdaten ergeben in diesem Jahr ein eindeutiges Bild."

Sexismus-Vorwüfe

Am Ballermann gibt es nun aber schon einen neuen Hit, der wiederum für Empörung sorgt. Der Song „Olivia“ von den Zifelbuben wurde auf Youtube bereits mehr als 1,2 Millionen Mal angeklickt -der Text ist jedoch für viele sexistisch und frauenfeinldich. So heißt es: „Dich kennt der ganze Laden. Vom Kopf bis zu den Waden. Und jeder kann dich haben. Man muss dich einfach fragen“ oder „Wenn deine Mutter wüsste, Olivia. Zeigst jedem deine Brüste, Olivia. Wenn deine Mutter wüsste, Olivia. Mit jedem in die Kiste, Olivia“

Sänger Dirk Ostermann kann die Kritik nicht verstehen: „Sexismus, Frauenfeindlichkeit, das ist doch völliger Blödsinn“, so der 44-Jährige gegenüber der BILD. Zweideutige Texte seien bei Partyhits nichts Neues.