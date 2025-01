Fremder wollte Mädchen (10) ins Auto zerren

Mann packte Zehnjährige an Hand und ließ ab, als Zeugen auftauchten

Ein zehnjähriges Mädchen soll Freitagfrüh in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) von einem Fremden angesprochen worden sein, der das Kind angeblich zum Mitfahren in einem weißen Kastenwagen überreden wollte. Der Mann soll die Schülerin auch an der Hand gepackt und sie erst losgelassen haben, als Zeugen auftauchten, bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein solcher Vorfall sei gemeldet worden, die Polizei gehe dem nun nach.

Der Fremde soll der Zehnjährigen zunächst Süßigkeiten angeboten und ihr dann vorgeschlagen haben, sie könne mit ihm mitfahren. Als andere Personen auftauchten, soll er schließlich mit dem Kastenwagen geflüchtet sein. Laut Polizei laufen die Erhebungen, untersucht werde etwa eine weggeworfene Zigarette.