Trotz Schlager-Millionen: Beatrice Egli lebt in Zwei-Zimmer-Wohnung

Trotz ihres enormen Erfolgs und Millionenvermögens lebt Beatrice Egli bewusst zurückhaltend. Statt in einer Villa zu residieren, fühlt sich die Schlagersängerin in ihrer kleinen Bleibe wohl.

Beatrice Egli zählt zu den erfolgreichsten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Ihr Vermögen wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt – doch Luxus und große Gesten spielen in ihrem Privatleben nur eine untergeordnete Rolle. Während sich viele Prominente mit weitläufigen Anwesen und exklusiven Rückzugsorten umgeben, setzt die 37-Jährige bewusst auf Bescheidenheit. Trotz ihres Erfolgs lebt Egli weiterhin in einer Zweizimmer-Wohnung am Zürichsee – jenem Ort, an dem sie aufgewachsen ist.

Bescheidene Wohlfühl-Oase

Der enge Bezug zur Heimat ist für die Sängerin kein Zufall. Auch wenn ihr Beruf sie regelmäßig auf Reisen führt, hat sie sich ihre Verwurzelung bewahrt. Selbst Auszeichnungen und Trophäen sucht man in ihrer Wohnung vergeblich – sie lagern nicht im Wohnraum, sondern im Proberaum. Für Egli steht nicht das Zurschaustellen des Erfolgs im Vordergrund, sondern das Gefühl von Zuhause.





Persönliches Glück

Im Gespräch mit Ippen.Media erklärte die Künstlerin, wie wichtig ihr diese Bodenständigkeit ist. Sie schätzt die Nähe zur Natur ebenso wie den engen Kontakt zu ihrer Familie – ein Bruder begleitet sie sogar regelmäßig auf Tournee. Der Gedanke, ihren Lebensmittelpunkt zu verlegen, kommt für sie daher kaum infrage. Dass sie noch immer dort lebt, wo alles begonnen hat, empfindet Egli als großes persönliches Glück.

Einen Einblick in ihr Zuhause gewährte sie kürzlich "haus.de". Die Wohnung ist hell, reduziert und dennoch romantisch gestaltet, mit viel Weiß und sanften Farbtönen. Wohn- und Kochbereich gehen ineinander über, auch beim Geschirr setzt Egli auf schlichte Eleganz. Ihr Schlafzimmer, gehalten in Weiß und zartem Rosa, soll ein Ort der Ruhe sein – ein Platz, an dem sie sich „wie auf Wolke sieben“ fühlt. Bevor sie schlafen geht, hält sie in einem Dankbarkeitstagebuch fest, wofür sie im Leben dankbar ist.