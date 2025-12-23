Aus Rache: Jugendbande quälte, missbrauchte und filmte drei Burschen

Die Verdächtigen einer äußerst brutalen Migranten-Bande sind 14 bis 17 Jahre alt, drei von ihnen Mädchen, fünf sind in U-Haft. Sie fielen aus Rache in Wien über drei Jugendliche her - weil einer der Opfer dem Vater einer der Täterinnen davor handfeste Probleme bereitet hatte.

Wien. Nach wochenlangen Ermittlungen konnte die Polizei nun eine exzessiv brutale Jugendbande (zu deren Methoden offenbar auch sexueller Terror gehört) ausgeforscht werden. Die Aspernstraßen-Gang soll Anfang Oktober eine Prügelattacke auf drei Burschen - 15 und 16 - bei der U2-Station neben dem Wonkaplatz in der Donaustadt begangen haben.

Martyrium im Bereich des Wonkaplatzes bei der U 2-Station Aspernstraße. © Lorenz

Der Fall in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit hatte am 5. Oktober seinen Ausgang genommen. Bei einem Würstelstand im Gewerbepark Stadlau trafen sich mehrere Männer, um zu essen und zu trinken. Als dort am Parkplatz Jugendliche laut mit ihren E-Scootern herumfuhren und randalierten, beschwerten sich die Erwachsenen. Die Folge war, dass die Jugendlichen auf die Würstelstandbesucher losgingen. Die Männer erlitten Kopfverletzungen, einem wurde die Schulter gebrochen.

Schwerer Übergriff gefilmt und hochgeladen

Am nächsten Tag erkannte die 17-jährige Tochter eines der attackierten Männer und ihr gleichaltriger Freund einen der Angreifer wieder. Der 16-Jährige war mit zwei Kumpels unterwegs, die bei der Prügelattacke am Tag zuvor gar nicht dabei gewesen waren. Daraufhin gingen die neun Jugendlichen mit einer noch viel ärgeren Vehemenz auf das Trio los. Dabei wurden die drei nicht nur verprügelt und ausgeraubt, ein Opfer wurde auch schwer sexuell missbraucht. Die Übergriffe nahm die Bande mit dem Mobiltelefon auf Video auf und verbreitete es in sozialen Medien.

Die Opfer erlitten durch den Angriff teils schwere Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Sie trugen Brüche oder schwere Gehirnerschütterungen davon. Einer von ihnen war sogar nach dem Angriff ohnmächtig.

Angreiferin im sechsten Monat schwanger

Durch die Videoaufnahmen konnten die Tatverdächtigen ausgeforscht werden. Sie wurden sukzessive festgenommen. Fünf von ihnen - ein 14-jähriger Türke, ein 15-jähriger Afghane, zwei 17-jährige Österreicher und ein 19-jähriger Iraner - wurden bereits in Untersuchungshaft genommen. Ein 16-jähriger Österreicher, eine 14-jährige Slowakin, eine 15-jährige und eine 17-jährige Österreicherin - sie ist übrigens vom 17-jährigen Haupttäter im sechsten Monat schwanger - wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.