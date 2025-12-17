Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Brand Garage 1030
© googlemaps, zVg

Mit gestohlenem Auto

Jugendbande durchbrach bei Flucht Garagenschranken

17.12.25, 13:47 | Aktualisiert: 17.12.25, 15:26
Teilen

In den Morgenstunden schlugen die drei einheimischen Burschen in einer Tiefgarage zu - brachen sieben Autos auf und rasten mit dem achten brachial hinaus.

Wien. Um sechs Uhr in der Früh trieben drei jugendliche Autoeinbrecher und -diebe in einer Tiefgarage im 3. Bezirk Uhr Unwesen. Doch auch ein Zeuge und die Polizei schliefen nicht: Ersterer alarmierte die Gesetzeshüter, letztere erwischten das Trio unweit des Tatorts. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kamen zwei der drei 15- bzw. 16-Jährigen - allesamt österreichische Staatsbürger - auch aufgrund ihrer Vorgeschichte in eine Justizanstalt.

Der Exekutive zufolge beobachtete der Zeuge am 2. Dezember die drei Jugendlichen in der Tiefgarage unweit der Schlachthausgasse bei ihren kriminellen Aktivitäten und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Beamten des Landstraßer Stadtpolizeikommandos fanden sieben Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben vor. Außerdem stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass ein Pkw, ein Kia Rio, gestohlen worden war. Die Bande hatte beim Verlassen der Garage mit dem Fahrzeug Teile einer Mauer und den Schranken der Garagenausfahrt beschädigt. Den gestohlenen Kleinwagen stellten sie in der Nähe ab.

Bei einer Sofortfahndung entdeckten die Uniformierten die drei Verdächtigen und nahmen sie fest. Diebesgut aus den aufgebrochenen Pkw, Einbruchswerkzeug und Suchtmittel - Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente - wurden sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen, der die Drogen bei sich hatte, gab es zusätzlich eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz, gegen alle drei Anzeigen wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden