Jugendbande durchbrach bei Flucht Garagenschranken

In den Morgenstunden schlugen die drei einheimischen Burschen in einer Tiefgarage zu - brachen sieben Autos auf und rasten mit dem achten brachial hinaus.

Wien. Um sechs Uhr in der Früh trieben drei jugendliche Autoeinbrecher und -diebe in einer Tiefgarage im 3. Bezirk Uhr Unwesen. Doch auch ein Zeuge und die Polizei schliefen nicht: Ersterer alarmierte die Gesetzeshüter, letztere erwischten das Trio unweit des Tatorts. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kamen zwei der drei 15- bzw. 16-Jährigen - allesamt österreichische Staatsbürger - auch aufgrund ihrer Vorgeschichte in eine Justizanstalt.

Der Exekutive zufolge beobachtete der Zeuge am 2. Dezember die drei Jugendlichen in der Tiefgarage unweit der Schlachthausgasse bei ihren kriminellen Aktivitäten und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Beamten des Landstraßer Stadtpolizeikommandos fanden sieben Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben vor. Außerdem stellte sich im Zuge der Ermittlungen heraus, dass ein Pkw, ein Kia Rio, gestohlen worden war. Die Bande hatte beim Verlassen der Garage mit dem Fahrzeug Teile einer Mauer und den Schranken der Garagenausfahrt beschädigt. Den gestohlenen Kleinwagen stellten sie in der Nähe ab.

Bei einer Sofortfahndung entdeckten die Uniformierten die drei Verdächtigen und nahmen sie fest. Diebesgut aus den aufgebrochenen Pkw, Einbruchswerkzeug und Suchtmittel - Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente - wurden sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen, der die Drogen bei sich hatte, gab es zusätzlich eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz, gegen alle drei Anzeigen wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung.