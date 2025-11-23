Schock beim Heimkommen: Aus Wohnung stürmten 3 Einbrecher

Die Eindringlinge waren alle maskiert und jagten einer jungen Wienerin einen Mörder-Schreck ein. Ob und was genau sie gestohlen haben, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Ein Täter wurde gefasst.

Wien. Ein gehöriger Schock erwartete eine 27-Jährige Samstagabend im Bezirk Landstraße - als sie am Samstag gegen 19.30 nach Hause kam, stand sie zunächst ihrer geöffneten Wohnungstür gegenüber, dann folgte die nächste unliebsame "Überraschung".

Als die Frau die beschädigte und aufgebrochene Tür weiter aufmachte, sah sie sich drei Männern gegenüber, zwei waren maskiert. Das Trio flüchtete. Ein Verdächtiger wurde wenig später aber geschnappt, berichtete Polizeisprecherin Julia Schick. Der 21-jährige Syrer hatte die Sturmhaube noch dabei.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost hat die weiteren Ermittlungen übernommen.