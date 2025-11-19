Wiener (41) brach in 36 Gemeindeämter ein

Der 41-Jährige klaute Bargeld, Handys, Tablets und Gutscheine.

Ein 41-Jähriger soll für Einbrüche in Gemeindeämtern in Niederösterreich, dem Burgenland, Oberösterreich und der Steiermark verantwortlich sein. Der umfassend geständige Beschuldigte wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Der finanzielle Schaden beläuft sich insgesamt auf 39.000 Euro, die Summe des Sachschadens wird mit mindestens 174.000 Euro beziffert.

© LPD NÖ

Zugeordnet wurden dem österreichischen Staatsbürger in Summe 41 Taten den Löwenanteil bildeten Einbruchsdiebstähle in Gemeindeämter in den vier Bundesländern von Oktober 2024 bis Juni. Mitgehen ließ der Beschuldigte laut Polizei hauptsächlich Bargeld, aber auch Handys, Tablets und Gutscheine.

© LPD NÖ

Beamte des Landeskriminalamts Niederösterreich nahmen den 41-Jährigen am 3. Juni in Wien in Gewahrsam. In der Wohnung des Mannes wurde von einem Einbruchsdiebstahl in der Steiermark stammendes Diebesgut sichergestellt. Entdeckt wurden auch geringe Mengen an Suchtgift.

Tatorte:Niederösterreich:• Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg• Gemeindeamt und Bauhof in 2443 Deutsch-Brodersdorf• Gemeindeamt und Hofläden in 2440 Reisenberg• Gemeindeamt in 3071 Böheimkirchen• Gemeindeamt in 2211 Pillichsdorf• Gemeindeamt in 2733 Grünbach am Schneeberg• Gemeindeamt in 2880 St. Corona am Wechsel• Gemeindeamt in 2564 Furth an der Triesting• Gemeindeamt in 3062 Kirchstetten• Gemeindeamt in 2100 Leobendorf• Gemeindeamt in 2011 Sierndorf• Gemeindeamt in 3110 Neidling• Gemeindeamt in 2371 Hinterbühl• Friseursalon in 2344 Maria Enzersdorf• Gemeindeamt in 2483 Ebreichsdorf• Gemeindeamt in 4432 Ernsthofen• Gemeindeamt in 2221 Groß Schweinbarth• Pkw-Diebstahl in 2123 Schleinbach• Gemeindeamt in 3263 Randegg• Gemeindeamt in 2124 Niederkreuzstetten• Gemeindeamt in 2284 UntersiebenbrunnOberösterreich:• Gemeindeamt in 4813 Altmünster• Gemeindeamt in 4320 Perg• Gemeindeamt in 4890 Frankenmarkt• Gemeindeamt in 4904 AtzbachBurgenland:• Gemeindeamt und Volksschule in 7053 Hornstein• Gemeindeamt in 7422 Riedlingsdorf• Gemeindeamt in 7425 Wiesfleck• Gemeindeamt in 7423 Grafenschachen• Gemeindeamt in 7222 Rohrbach• Gemeindeamt in 7221 Marz• Gemeindeamt in 7020 LoipersbachSteiermark:• Gemeindeamt in 8413 St. Georgen an der Stiefing• Gemeindeamt in 8431 Gralla• Gemeindeamt in 8232 Grafendorf bei Hartberg• Gemeindeamt in 8773 Kammern im Liesingtal