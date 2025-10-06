Jugendliche fackelten gestohlenen Familien-Crossover ab

Weil ihnen der gestohlene Dacia Jogger abgestorben und nicht mehr angesprungen war, zündeten drei Jugendliche aus Frust den Wagen einfach an.

Wien. Drei Jugendliche - der älteste ein Rumäne, die beiden anderen mit Balkan-Wurzeln - sollen am Sonntag um 23.45 Uhr im 3. Bezirk ein Auto entwendet und später in der Dunantgasse abgefackelt haben - mit Taschentüchern, die sie mit dem Feuerzeug anzündeten und im Innenraum zurückließen.

Die beiden 16- und der 15-Jährige wurden von Zeugen beobachtet, die der Polizei den Weg wiesen: Die Verdächtigen wurden nach kurzer Flucht aufgespürt und angehalten. Am Montag befanden sich die Teenager noch in Gewahrsam. Angezündet hatten sie den Wagen, weil ihnen der geräumige Dacia Jogger Familien-Kombi-Van abgestorben und nicht mehr angesprungen war.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf waren wegen des Fahrzeugbrands gerufen worden. Die zeitgleich eingetroffene Berufsfeuerwehr löschte das Feuer rasch. Zeugen berichteten, sie hätten mehrere Jugendliche gesehen, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte Richtung Hans-Smital-Park gelaufen seien. Wenig später wurden sie gesehen, wie sie in ein Mehrparteienhaus in der Prager Straße rannten. Mittlerweile war es nach Mitternacht.

"Gemeinsam mit Beamten der Polizeidiensthundeeinheit konnten die drei Verdächtigen nach einer Durchsuchung des Kellers und des Stiegenhauses angehalten werden", berichtete eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und schwerer Sachbeschädigung führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost.