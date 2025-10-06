16-Jähriger crasht mit Opas BMW in drei geparkte Autos

Saturday Night Fever 2025 in Wien: Um zwei Freundinnen zu imponieren, krallte sich ein 16-jähriger Balkan-Spross den alten BMW seines Opas, fuhr mit den Mädels zum Mäci - zum Nachtisch gab´s dann Blechsalat.

Wien. In Behördendeutsch lesen sich die Geschehnisse Sonntagfrüh um 4.30 Uhr wie folgt: "Ein 16-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag den nicht mehr zum Verkehr zugelassenen BMW seines Großvaters unbefugt in Betrieb genommen und damit in der Donaustadt einen Unfall mit Sachschaden verursacht. Der Lenker wurde leicht verletzt, seine Beifahrerinnen, 15 und 17 Jahre alte Freundinnen, kamen ohne Verletzungen davon."

Zuvor hatte sich der Teenager, der natürlich noch über keinen Pkw-Führerschein verfügt, heimlich in Simmering die Fahrzeugschlüssel des Großvaters aus dessen Wohnung geschnappt, holte den in einer Parkgarage abgestellten Wagen (der kein Pickerl mehr hat und daher nicht für den Verkehr zugelassen ist) und fuhr wohl über die Tangente in Richtung Donaustadt, wobei er unterwegs noch die beiden Freundinnen abholte. Danach gab's ein üppiges MacDonalds-Frühstück, auf dem Weg zur Tankstelle kam es dann zum Mehrfach-Crash.

"In der Siebenbürgerstraße wollte der Jugendliche das Fahrzeug leicht beschleunigen, touchierte dabei drei parkende Fahrzeuge und kam dadurch zum Stillstand", schilderte Polizeisprecherin Schick. Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Rettungsdienst in häusliche Pflege entlassen und mehrfach angezeigt.

An allen vier Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.