Krisen-WG-Duo raubte 13-Jährigem den E-Scooter

Auf offener Straße überfielen zwei Problem-Teenies aus einer betreuten Wohngemeinschaft drei in etwa Gleichaltrige und raubten einem 13-Jährigen mit vorgehaltenem Messer den E-Scooter. Die Angreifer wurden geschnappt - der ältere, amtsbekannte (14) kam in U-Haft.

Wien. Passiert ist der fast schon alltägliche Vorfall unter Jugendlichen in Wien am Sonntagnachmittag in Penzing im Bereich der Fenzlgasse: Dort sollen zwei Teenies, ein einheimischer Österreicher (13) und ein Slowake (14) einen 13-jährigen Syrer mit einem Messer bedroht haben und dann mit dessen E-Scooter davongefahren sein.

Durch das Opfer und mehrere seiner Freunde wurden die beiden Tatverdächtigen wenig später im Bereich erneut gesehen, wie sie mit dem E-Roller um die Häuser zogen. Um seinen Scooter zurückzubekommen, wollte der 13-Jährige die beiden Burschen ansprechen. Dabei soll wieder ein Messer aufgeblitzt sein und abermals düsten die Räuber davon.

Weil die Kids sich untereinander dann doch kennen, konnten die Beamten nach einem Hinweis sowohl die beiden Angreifer in einer Krisen-Wohngemeinschaft in unmittelbarer Nähe anhalten. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht - er war schon hinlänglich amtsbekannt. Der 13-jährige Komplize wurde, da noch nicht strafmündig, angezeigt. Das Messer wurde sichergestellt. Der E-Scooter konnte ebenso vorgefunden werden.