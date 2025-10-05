Vermisstenfall Jenni - Familie setzt 50.000 Euro für Hinweise aus!

Nach wie vor ungeklärt ist der Verbleib der seit Jänner 2016 unter ungeklärten Umständen aus Wien verschwundenen 21-jährigen Jennifer "Jenni" Scharinger. Nun starten die Hinterbliebenen, allen voran ihre Mutter Brigitta einen letzten verzweifelten Versuch, endlich Gewissheit zu erhalten.

Wien. Im seit mehr als siebeneinhalb Jahren ungeklärten Vermisstenfall rund um die damals 21-jährige Wienerin Jennifer Scharinger hat ihre Familie für Hinweise, die zur Klärung führen, rund 50.000 Euro ausgelobt. Das gab die Landespolizeidirektion am Sonntag bekannt. Jenni, wie sie alle nannten, gilt seit 21. Jänner 2018 als abgängig. Zuletzt wurde sie in der Ospelgasse in der Brigittenau gesehen.

Jennifer Scharinger verschwand aus ihrer Wohnung in Wien. © LPD Wien

Damals hatte sich die 21-jährige Jus-Studentin mit ihrem Lebensgefährten, der aus dem Waldviertel stammt, gestritten und sich in der Folge von ihm getrennt. Die junge Frau verschwand dann unter laut Polizei "bedenklichen Umständen" ohne ihr Handy, Geldbörse und Ausweise aus der gemeinsamen Wohnung im 20. Bezirk.

"Aufgrund bisheriger Erhebungen und der gegebenen Umstände wird seitens der Kriminalpolizei von einem Gewaltdelikt ausgegangen", hieß es dazu von der Landespolizeidirektion Wien. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, aber auch private Suchaktionen der Familie, die halbe Wälder und Felder im Waldviertel etwa im Bezirk Hollabrunn umgraben ließ, verliefen jedoch bis heute negativ. Auch im Stausee Ottenstein wurde gesucht. Der Ex-Freund der Frau streitet jegliche Beteiligung an einem möglichen Gewaltverbrechen ab. Die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Freiheitsentziehung waren im April 2019 eingestellt worden.

Polizei und Mutter appellieren an Bevölkerung

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) die Angaben zu einem Tathergang bzw. zu Personen, die im Zusammenhang mit dem Verschwinden der jungen Frau stehen, zum derzeitigen Aufenthaltsort oder zu Orten, an denen Jennifer S. gesehen wurde, werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, unter der Telefonnummer 01-31310-33800 bzw. 33801 erbeten. Laut Personenbeschreibung der Polizei handelt es sich bei der Vermissten um eine zum damaligen Zeitpunkt rund 175 Zentimeter große, schlanke Frau mit braunen mittellangen Haaren.

Die 50.000 Euro wurden übrigens von Jennifers Vater hinterlegt und stehen bis zum 1. Jänner 2027 für jene Person bereit, die Jennifer findet. Die Mutter macht deutlich, wie wichtig es ist, endlich Gewissheit zu haben: „Wer schweigt, stimmt dem Täter zu.“ Und wird in einem Interview mit einem regionalen Medium noch deutlicher: "„Liebe Freunde des Täters, das wäret ihr, die ihn davon überzeugen, endlich seine Tat zu bekennen, den Ablegeort des Opfers zu nennen und sich vor Gericht zu verantworten!"