22-jähriger Lenker kracht frontal gegen LKW - kommt ums Leben

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Innerbraz in Vorarlberg ist ein 22-jähriger Autofahrer am Montag ums Leben gekommen.

Sieben weitere Personen wurden laut Polizei - zum Teil schwer - verletzt. Sie wurden mit zwei Helikoptern und Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser Feldkirch und Bludenz gebracht. Ein auf der S16 in Richtung Deutschland fahrendes Auto geriet kurz nach 17 Uhr "aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehrsbereich" und prallte dort in einen Sattelzug.

Die Lenkachse des Lkw wurde dabei beschädigt. Der Lenker verlor die Kontrolle und stieß wiederum auf der Gegenfahrbahn mit zwei weiteren Autos zusammen. Für den 22-jährigen Fahrer einer der betroffenen Fahrzeuge kam jede Hilfe zu spät. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle.