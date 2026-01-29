Venier: So dramatisch war die Geburt ihres Sohnes Max

Der kleine Max kam mittels Notkaiserschnitt auf die Welt.

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier und der ehemalige Speedspezialist Christian Walder wurden kurz vor Weihnachten erstmals Eltern geworden. Nun verriet die 32-Jährige, wie dramatisch die Geburt ihres Sohnes war.

„Hallo Instagram-Welt! Mein Name ist Max Ich bin am 14.12.25 ein kleines bisschen zu früh angekommen“, schreibt Venier auf Facebook. „Meine Geburt war alles andere als einfach Meine Mama hatte einen Notkaiserschnitt, und wir waren danach auf der Neonatologie“.

„Weihnachten haben wir schließlich zu dritt im Krankenhaus verbracht“, schreibt Venier weiter. Inzwischen sind Baby und Eltern aber wohlauf. „Wir funktionieren zu dritt ganz wunderbar“, so die ehemalige Speed-Queen.