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Vor Länderspielpause

Knalleffekt: Rangnick-Co entlassen

18.03.26, 14:02
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Erst am Montag bei der ÖFB-Teamkaderbekanntgabe hatte Teamchef Ralf Rangnick die Doppelfunktion seines Co-Trainers hervorgehoben. Jetzt kann sich Onur Cinel bis auf Weiteres auf die Arbeit mit dem Nationalteam konzentrieren. 

Am Mittwoch hat sich der belgische Fußball-Erstligist Cercle Brügge von Chefcoach Cinel getrennt - nach nur 31 Spielen. Zuvor war Cinel unter den ehemaligen Cheftrainern Pep Lijnders und Thomas Letsch "Co" bei Red Bull Salzburg gewesen.

Der auch als Co-Trainer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick tätige Deutsche hatte den Job in Belgien im vergangenen Sommer angetreten. Derzeit ist Brügge als Tabellen-Vorletzter abstiegsgefährdet.

Rangnick-"Co" Kornetka startete erfolgreich bei Braunschweig

Weiterhin in Doppelfunktion unterwegs ist Rangnicks erster Assistent Lars Kornetka: Der Deutsche war erst vor wenigen Tagen als neuer Cheftrainer des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig vorgestellt worden, wo er mit dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf einen erfolgreichen Einstand hatte.

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