Mehrere Überraschungen: Das ist Rangnicks ÖFB-Kader

Gegen Ghana am 27. März und Südkorea am 31. März steht das Testspiel-Doppel an, für das Ralf Rangnick seinen ÖFB-Kader nominiert. Mit dabei sind auch mehrere Überraschungen.

Paul Wanner (20) und Carney Chukwuemeka (22) dürfen sich in Wien erstmals dem österreichischen Publikum präsentieren. Laut Rangnick sollen die beiden vor allem auf der Acht und den drei Zehner-Positionen zum Einsatz kommen. Wanner ist zudem kein Unbekannter, weil er vor zwei Jahren bereits bei einem Lehrgang in Marbella mit dabei war, so der ÖFB-Teamchef.

Torhüter Florian Wiegele von Viktoria Pilsen und auch Sasa Kalajdzic vom LASK sind wieder dabei, Innenverteidiger David Affengruber ist neu mit dabei. Eine Überraschung ist zudem auch Michael Svoboda von Venezia. Maximilian Wöber und David Alaba sind ebenfalls nominiert, werden aber kaum am Feld stehen. Sie wollten aber Teil des Kaders sein, um auch die Kollegen wieder zu sehen, wie Rangnick betonte.

Im Trainingscamp werden auch eine Dreierkette trainiert, es soll aber nicht der Usus werden, so der 67-Jährige. Rangnick möchte eher auf die eigenen Stärken vertrauen.

Hier der ganze Kader im Überblick:

TOR: Tobias LAWAL (KRC Genk/BEL; 1), Patrick PENTZ (Bröndby IF/DEN; 17), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salzburg; 24), Florian WIEGELE (Viktoria Pilsen/CZE; 0)

VERTEIDIGUNG: David AFFENGRUBER (Elche CF/ESP; 0), David ALABA (Real Madrid CF/ESP; 111/15), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur/ENG; 30/0), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 38/3), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER; 27/0), Stefan POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; 49/4), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 16/0), Michael SVOBODA (Venezia FC/ITA; 2/0), Maximilian WÖBER (SV Werder Bremen/GER; 31/0)

MITTELFELD: Christoph BAUMGARTNER (RB Leipzig/GER; 56/19), Carney CHUKWUEMEKA (Borussia Dortmund/GER; 0), Florian GRILLITSCH (SC Braga/POR; 57/1), Konrad LAIMER (FC Bayern München/GER; 55/7), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund/GER; 95/23), Xaver SCHLAGER (RB Leipzig/GER; 49/4), Romano SCHMID (SV Werder Bremen/GER; 31/3), Alessandro SCHÖPF (RZ Pellets WAC; 35/6), Nicolas SEIWALD (RB Leipzig/GER; 44/0), Paul WANNER (PSV Eindhoven/NED; 0), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg/GER; 28/1)

ANGRIFF: Marko ARNAUTOVIC (SD Crvena Zvezda/SRB; 130/47), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 72/23), Sasa KALAJDZIC (LASK; 19/4)

© Gepa

Für Kalajdzic ist es die erste ÖFB-Nominierung seit mehr als zwei Jahren bzw. nach seinem dritten Kreuzbandriss. Sein letztes von bisher 19 Länderspielen (4 Tore) hat der Zwei-Meter-Mann am 21. November 2023 im EM-Test gegen Deutschland (2:0) bestritten. Svoboda spielte unter Rangnick im Herbst 2024 zweimal für Österreich, zog sich danach aber ebenfalls einen Kreuzbandriss zu. Mittlerweile hat der 27-jährige Innenverteidiger seinen Stammplatz bei Venezia zurück und ist beim italienischen Serie-B-Tabellenführer auch Kapitän.

Zudem stehen mehrere Spieler auf Abruf:Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)