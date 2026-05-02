Aufstiegsparty: Platzsturm-Verbot für Schalke-Fans

Schalke 04 steht unmittelbar vor der Rückkehr in die Bundesliga. Vor dem entscheidenden Spiel gegen Düsseldorf warnt Trainer Miron Muslic die Fans jedoch eindringlich vor einem Platzsturm.

Der Aufstiegshype in Gelsenkirchen erreicht seinen Höhepunkt. Am Samstag, 2. Mai, 20:30 Uhr (live bei Sky Sport) empfängt Schalke 04 die Fortuna aus Düsseldorf zum ersten Matchballspiel. Nach dem Beinahe-Absturz im Vorjahr können die Knappen nun den Sack zumachen und die Rückkehr ins Oberhaus fixieren.

Klare Ansage vom Trainer

Trotz der riesigen Vorfreude auf die mögliche Aufstiegsparty gibt es vonseiten des Vereins eine klare Marschroute für die Fans. Trainer Miron Muslic bezeichnete einen möglichen Platzsturm als „absolutes No-Go“. Er appellierte an die Disziplin der Anhänger: „Ich gehe davon aus, dass alle Schalker sich daran halten und uns und den Verein mit dieser Aktion bestmöglich unterstützen.“ Auch der Verein stellte in einer Mitteilung klar, dass das Betreten des Rasens zu jeder Zeit strengstens verboten bleibt. Ziel ist es, dass die Spieler den Moment des Triumphs zunächst unter sich auf dem Feld genießen können.

Terodde glaubt an Erfolg

Unterstützung erhält das Team von Ex-Stürmer Simon Terodde. Der 38-Jährige, der selbst als Aufstiegsexperte gilt, sieht den Weg der Schalker klar vorgezeichnet. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz bei nur noch drei verbleibenden Partien ist die Ausgangslage komfortabel. Laut Terodde habe Muslic dem Team „neues Leben eingehaucht“ und eine klare Identität geschaffen. Besonders die Winter-Transfers durch Sportvorstand Frank Baumann, darunter der österreichische ÖFB-Star Dejan Ljubicic, hätten das Aufstiegsgerüst massiv verstärkt.

Rückkehrer im Kader

Personell gibt es pünktlich zum entscheidenden Duell gute Nachrichten für alle Schalke-Fans. Stürmerstar Edin Dzeko steht nach seiner überstandenen Schulterverletzung wieder im Kader gegen die Fortuna. Die Stimmung in der Arena wird laut Terodde „elektrisierend“ sein – eine Atmosphäre, die viele so noch nicht erlebt haben. Wenn gegen 22:30 Uhr der Abpfiff ertönt, will die Mannschaft gemeinsam mit den Fans feiern, jedoch ohne dass die Tribünen geleert werden.

Disziplin für den Triumph

Der Fokus liegt voll auf der sportlichen Performance, um den letzten Schritt zu gehen. Muslic betonte, dass man an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen müsse. Er freue sich auf die Samstagnacht, forderte aber erneut dazu auf, den Rasen den Spielern zu überlassen. Damit sollen Szenen wie vor vier Jahren vermieden werden, als sich Fans beim Überwinden des Stadiongrabens verletzten.