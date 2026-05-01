Calzedonia-Gründer mit Flugzeug abgestürzt

Riesiges Glück für Sandro Veronesi: Der Calzedonia-Gründer stürzte in Südwestfrankreich mit seinem Flugzeug ab. Dank einer blitzschnellen Reaktion überlebte der Milliardär das Unglück fast unbeschadet.

Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag in der französischen Gemeinde Labastide-Villefranche. Der 66-jährige Unternehmer war mit seiner Cessna 182 am Nachmittag vom Flughafen Carcassonne gestartet, als die Maschine nach etwa einer Stunde Flugzeit aus bislang ungeklärter Ursache massiv an Höhe verlor.

Einsatzkräfte beobachten den Sturzflug

Soldaten einer Spezialeinheit der Gendarmerie wurden zufällig Zeugen des Vorfalls und sahen den Flieger aus 1500 Metern Höhe vom Himmel fallen. Sie konnten den Absturzort auf einem Feld nahe eines kleinen Dorfes sofort präzise an die Rettungskräfte durchgeben. Als diese eintrafen, lagen Veronesi und sein 56-jähriger Begleiter bereits neben dem Cockpit im Gras.

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Rettung durch integrierten Fallschirm

Dass die beiden Männer nur leicht verletzt überlebten, verdanken sie laut Berichten der geistesgegenwärtigen Reaktion des Piloten. Veronesi löste im Sinkflug einen speziellen Fallschirm am Flugzeug aus. Dieser bremste die Aufprallgeschwindigkeit so stark ab, dass sich die beiden Insassen nach der Landung selbst aus dem Wrack befreien konnten. Fotos der Unfallstelle zeigen den roten Fallschirm neben der schwer beschädigten Maschine, deren Nase im Boden steckte.

Ermittlungen in Frankreich laufen

Beide Männer klagten nach dem Absturz über starke Rückenschmerzen und wurden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Calzedonia-Chef, dessen Vermögen auf knapp zwei Milliarden Euro geschätzt wird, gilt als erfahrener Luftfahrt-Fan. Ob ein technischer Defekt zu dem Beinahe-Drama in den Pyrenäen führte, wird derzeit von der Staatsanwaltschaft in Pau untersucht.