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Hipp-Rückruf – Politik weitet die Warnung aus
© Getty

Lebensgefahr

Hipp-Rückruf – Politik weitet die Warnung aus

18.04.26, 18:18
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Der Hersteller HiPP ruft vorsorglich Babykost bei Spar zurück, da der Verzehr lebensgefährlich sein könnte.

Am späten Freitagabend informierte HiPP Österreich über einen dringenden Rückruf, da der Verdacht besteht, dass durch Manipulation in den Artikel "HiPP Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm ein gefährlicher Stoff eingebracht wurde. Der Verzehr eines solchen Gläschens könne lebensgefährlich sein. Alle Kundinnen und Kunden, die die Produkte gekauft haben, können diese im nächstgelegenen Spar-, Eurospar- sowie Interspar-Markt oder Maximarkt zurückgeben. Den Kaufpreis bekommen Kundinnen und Kunden auch ohne Kassabon rückerstattet.

Hipp Rückruf
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Gefahr für vulnerable Gruppen

Der für die Lebensmittelaufsicht und den Konsumentenschutz zuständige Salzburger Landesrat Wolfgang Fürweger (FPÖ) schlägt nun Alarm und weitet die Warnung aus. Es sind laut dem Politiker nämlich nicht nur Säuglinge gefährdet. Auch ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen könnten den betreffenden Artikel gekauft haben bzw. sei es nicht ausgeschlossen, dass die Gläschen auch in Pflege- und Betreuungseinrichtungen verzehrt werden könnten. "Hier ist besondere Sensibilität bei vulnerablen Gruppen notwendig", sagt Fürweger und appelliert an Haushalte und Einrichtungen, ihre vorhandenen Produkte zu prüfen und umgehend auszusondern.

Erkennungsmerkmale am Glasboden

Nach derzeitigen Informationen seien die in Frage kommenden Produkte mit einer am Glasboden angebrachten Markierung in Form eines weißen Aufklebers mit einem roten Kreis erkennbar. Der HiPP Elternservice Österreich ist unter der Nummer +43 7612 76577-104 erreichbar.

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