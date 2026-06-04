Meinl-Reisinger kassiert Shitstorm für WM-Video

Außenministerin Beat Meinl-Reisinger (NEOS) schlüpft ins Fußball-Dress und macht auf ihre Art Werbung für die WM.

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Das findet nicht jeder gut, was Beat Meinl-Reisnger da macht. Sie dreht ein Video für die WM und kassiert im Netz einen veritablen Shitstorm.

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Meinl zeigt sich in Stutzen und (mit ausreichend technischer Nachhilfe) geübt am Ball. Sie will damit einerseits Werbung für unser Team und die WM in den USA machen - aber auch für ihr Ministerium.

Notfall-Hinweis

Meinl geht es darum, dass die Österreicher wissen sollen, wie sie im Notfall wieder sicher nach Hause kommen.

Bei den Usern kommt das Video nicht so gut an. Einer schreibt: "Unfassbar, für so einen Schwachsinn ist immer Geld vorhanden..." Ein anderer kommentiert unter dem Beitrag der pinken Ministerin einfach nur: "Peinlich!"

Team-Nominierung?

Ein gelungener Werbe-Gag der NEOS-Politikerin oder doch eher peinlich? Meinl-Reisinger lässt sich von ÖFB-Star Phillipp Mwene auch für ihre Fußball-Künste loben und eine Team-Nominierung ins Spiel bringen. Natürlich nur mit einem Augenzwinkern.