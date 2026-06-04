Wahrer Grund für Mangiapanes Ausstieg bei Kampf der "RealityAllstars"

Große Überraschung für alle Reality-Fans: Matthias Mangiapane verlässt die Show "Kampf der RealityAllstars" freiwillig. Doch hinter dem Ausstieg steckt ein medizinischer Notfall.

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Das spannende Halbfinale ist seit Mittwoch beim Streamingdienst RTL+ abrufbar. Für die Zuschauer sah es nach einer edlen Geste aus, als der 42-jährige Matthias Mangiapane freiwillig ging. Die verbliebenen Teilnehmer hatten nämlich nur 30 Minuten Zeit, um jemanden zu bestimmen, der die Show sofort verlässt. Sonst wäre die Gewinnsumme von 40.000 Euro um weitere 10.000 Euro geschrumpft.

Drama bei Kampf der RealityAllstars

Die Gruppe hatte große Mühe mit der Entscheidung. Kate Merlan (39) sprach sich zunächst für Sarah Knappik (39) aus. Die zeigte sich besorgt: "Ich habe Angst, dass ich geopfert werde." Cosimo Citiolo (44) vermutete sogar eine mögliche Intrige innerhalb der Gruppe: "Alles Ratten hier." Zwischenzeitlich erklärte sich Kader Loth (53) bereit, freiwillig zu gehen. Wenig später zog sie diese Bereitschaft jedoch wieder zurück. Schließlich ergriff Matthias Mangiapane das Wort, der frustriert und abgeschlagen wirkte: "Ich werde das hier sicher nicht gewinnen. Für mich ist es fein. Wir loggen das jetzt so ein, ich gehe. Es gibt hier Leute, die haben das Geld nötiger als ich." Kurz darauf verabschiedete sich der Entertainer mit den Worten: "Ich kann die Sala mit erhobenem Haupt verlassen."

Medizinischer Notfall als Grund

© MG RTL D / Arya Shirazi

Hinter den Kulissen sah es jedoch ganz anders aus. Die Dreharbeiten fanden bereits im November 2025 statt, und Mangiapane litt unter extremen Beschwerden. Zuerst dachte er, die Schmerzen kämen von einem Leistenbruch. In der Notaufnahme folgte dann die Schock-Diagnose: Eine schwere bakterielle Entzündung am rechten Hoden war der Grund für den geschwollenen Intimbereich. "Die Schmerzen waren brutal", sagt Matthias heute zur "Bild"-Zeitung. Die Beschwerden hatten ihn bereits während der Produktion körperlich eingeschränkt. Da er seine Chancen bei Kampf der RealityAllstars als gering einschätzte, wählte er schließlich den vorzeitigen Abgang und erklärte: "Ich wusste, dass meine Chancen nur noch gering waren. Also habe ich den Abgang gemacht." Damit endete die Teilnahme des Entertainers vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen.