Krebsfrei! Gottschalk nutzt speziellen Impfstoff

Der Entertainer Thomas Gottschalk gilt als krebsfrei. Um einen Rückfall zu verhindern, setzt der 75-Jährige nun auf eine ungewöhnliche Immuntherapie, die eigentlich für Kinder entwickelt wurde.

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"Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei", sagt Thomas Gottschalk gegenüber "Bild". Doch bei Krebserkrankungen besteht oft die Gefahr, dass der Tumor nach einer Zeit der Ruhe zurückkehrt. Um dies zu verhindern, greift der Entertainer nun zu einer medizinischen Methode, die ursprünglich für die Behandlung von Kindern entwickelt wurde. Gottschalk, der an einer seltenen, bösartigen Form von Weichteilkrebs namens Angiosarkom litt, wird nun mit einem Wirkstoff behandelt, der eigentlich gegen das Neuroblastom, eine seltene Krebserkrankung des Nervensystems bei Kleinkindern, eingesetzt wird.

Der aktuelle Gesundheitszustand

Die Behandlung findet am Universitätsklinikum Greifswald statt. "Achtmal habe ich diese Spritze bereits bekommen. Zwölf sind es insgesamt", sagt Gottschalk gegenüber "Bild" über seine Therapie. "Danach weiß man, ob der Titer groß genug ist. Das ist ein medizinischer Wert, der zeigt, wie viele Antikörper im Blut nachweisbar sind. Also, wie stark das Immunsystem auf die Impfung reagiert." Der 75-Jährige hofft damit, seinen Körper für den Ernstfall zu wappnen.

Gemeinsamkeit der Krankheiten

Doch wie ist die Verbindung zwischen einer Kinderkrankheit und der Erkrankung des Entertainers? Die Antwort liegt in einem winzigen Molekül namens GD2, das auf der Oberfläche vieler bösartiger Zellen sitzt. Der Impfstoff enthält ein künstliches Molekül, das dem GD2 ähnelt. Das Immunsystem lernt durch diese Impfung, GD2 als Feind einzustufen und die echten Krebszellen anzugreifen – ein Prozess, der an eine Grippeimpfung erinnert. So soll der Körper lernen, selbst Antikörper zu bilden, um Krebszellen zu erkennen und zu markieren.

Individueller Heilversuch geplant

Für das Neuroblastom bei Kindern ist die Immuntherapie zugelassen, der Einsatz bei Erwachsenen wie Thomas Gottschalk ist jedoch ein "individueller Heilversuch". Das bedeutet, Ärzte behandeln Patienten mit einer Therapie außerhalb der regulären Zulassung – dies geschieht auf eigene Verantwortung. Es handelt sich hierbei nicht um eine klassische klinische Studie, bei der sich Patienten bewerben können. "Ich bin Mitglied der Forschungsgruppe Greifswald", so Gottschalk gegenüber "Bild". Diese wird von Prof. Dr. Holger Lode geleitet, einem Experten für Anti-GD2-Immuntherapie, ohne dessen Zustimmung eine solche Behandlung nicht stattfindet.

Kein spezieller VIP-Bonus

Dass Thomas Gottschalk diese Behandlung erhält, ist kein VIP-Bonus, sondern ein seltener, aber existierender medizinischer Weg. Auch andere Patienten mit der passenden Diagnose können in individuellen Heilversuchen behandelt werden, wenngleich die Hürden hoch sind. Der entscheidende Faktor bleibt oft der behandelnde Arzt, da Patienten an forschungsstarken Universitätskliniken statistisch gesehen häufiger von solchen Optionen erfahren.

Für den Entertainer gibt es damit zwei positive Nachrichten: Er ist aktuell krebsfrei und verfolgt nun einen außergewöhnlichen medizinischen Weg, damit das auch in Zukunft so bleibt.