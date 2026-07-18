Thomas Gottschalk: "Ich bin momentan krebsfrei"

Nach zwei Operationen und 33 Bestrahlungen gibt es nun gute Nachrichten vom deutschen Show-Master Thomas Gottschalk. Im "Bild"-Interview gab die 76-jährige Entertainment-Legende bekannt, dass er aktuell krebsfrei ist.

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Nachdem Thomas Gottschalk im November 2025 seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, gibt es nun eine positive Wende in seinem Leben. Der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator verkündete gegenüber der "Bild", dass er aktuell krebsfrei sei. Er betonte, wie erleichtert er über diesen Verlauf ist: "Nach Auskunft der Ärzte bin ich momentan krebsfrei. Meine letzte Untersuchung im PET hat ergeben, dass ich keinerlei Krebszellen mehr im Körper habe. Das ist eine gute Nachricht, und ich bin natürlich entsprechend froh, dass ich diese Auskunft geben kann." Um diesen Zustand zu erreichen, unterzog sich Gottschalk zwei mehrstündigen Operationen und insgesamt 33 Bestrahlungen.

Intensive medizinische Therapie

Auch nach dem positiven Befund bleibt die medizinische Überwachung für den TV-Star ein zentraler Bestandteil seines Alltags. Er muss sich alle drei Monate einer Kontrolle unterziehen. Medikamente nehme er derzeit keine. Er nehme zusätzlich an einer besonderen Forschungsgruppe der Kinderklinik Greifswald teil. Dort wird eine spezielle Impfung erprobt, die er alle 14 Tage verabreicht bekommt, berichtet "Bild" weiter.

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Über das Forschungsprojekt sprach Gottschalk offen: "Ich bekomme eine Impfung gegen den Krebs. Achtmal habe ich diese Spritze bereits bekommen. Zwölf sind es insgesamt." Seine Ehefrau Karina ergänzte die Hintergründe der Behandlung: "Kinder haben diese böse Krebsart, die Thomas hat, ganz oft. Diese Impfung wurde speziell für Kinder entwickelt, sie erspart ihnen manchmal die Chemotherapie. Was Kindern hilft, hilft vielleicht auch Thomas. Deswegen probieren wir das aus."

Thomas Gottschalk mit seiner Ehefrau Karina Gottschalk (geb. Mroß). Die beiden sind seit 2014 verheiratet. © Getty Images

Krafttraining, Bewegung an der frischen Luft

Neben der medizinischen Versorgung setzt Thomas Gottschalk auf regelmäßiges Krafttraining und erhält dabei Unterstützung von einem Personal Trainer. Auch die Bewegung an der frischen Luft kommt nicht zu kurz, so geht er mit seiner Ehefrau Karina viel spazieren und schwimmen. Der Entertainer achtet zudem penibel auf die Anweisungen der Fachleute: "Ich muss die Zähne mit der linken Hand putzen, weil es gut für die Koordination des Hirns und des Stehvermögens ist. Ich folge den Ärzten und meinem Personal Trainer, wo es geht."