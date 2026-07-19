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"Fernsehgarten“ – Aus:  Malle-Star rechnet mit Mini-Gagen ab

Ein Sänger und vier Tänzerinnen treten auf einer Bühne vor einem begeisterten Publikum auf.
© Getty Images
Pünktlich zum großen Mallorca-Kult-Sonntag läuft im "ZDF-Fernsehgarten" die große Party – doch ein Urgestein fehlt! Nach 22 Jahren zieht Ballermann-Star Tim Toupet (54) einen endgültigen Schlussstrich und sagt Andrea Kiewel (61) ab. Der Kölner singt nicht mehr für das ZDF und rechnet schonungslos mit den Gagen und dem Stress der TV-Show ab.
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Eigentlich gehört er zum "ZDF-Fernsehgarten" wie die Bratwurst zum Ballermann. Über zwei Jahrzehnte stand Tim Toupet fast jedes Jahr auf dem Mainzer Lerchenberg, um den Zuschauern einzuheizen. Doch am Sonntag, 19. Juli 2026 bleibt seine Bühne bei der beliebten Mallorca-Ausgabe leer. Der 54-Jährige hat sich bewusst dazu entschieden, der Show den Rücken zu kehren.

Miese Gage

Die Gründe für das plötzliche TV-Aus sind rein wirtschaftlicher Natur. Im Interview mit t-online fand der Musiker („Fliegerlied“) deutliche Worte für das öffentlich-rechtliche Format: "Ich sehe keinen Mehrwert in dieser Sendung. Der Aufwand steht zum Ertrag in keinem Verhältnis."

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Zu großer Aufwand

Für einen Auftritt, der am Sonntag oft nur wenige Minuten dauert, müsse der Sänger bereits am Samstag zu den Proben anreisen. Zieht man die gesamte Zeit ab, bleibt laut Toupet finanziell kaum etwas hängen. Die Gage bewege sich lediglich im dreistelligen Bereich vor Steuern – sein Kollege Ikke Hüftgold sprach in der Vergangenheit von gerade einmal 750 Euro Aufwandsentschädigung. Für Toupet sei der Auftritt bei "Kiwi" daher inzwischen nur noch "als Hobby zu sehen".

Luxus-Ruhestand mit 54 Jahren

Der Kölner nutzt den TV-Abschied gleichzeitig für eine generelle Veränderung in seinem Leben. Mit 54 Jahren möchte er beruflich kürzertreten:

  • Die Prioritäten: Er reduziert seine Auftritte drastisch, um mehr Zeit für seine Kinder, seinen Partner und seine privaten Hobbys zu haben.
  • Die Finanzen: Sorgen um Geld muss sich der Entertainer nicht machen. Dank kluger Lizenzen und sicherer Mieteinnahmen ist er unabhängig. "Ich habe mein Leben sehr finanziell diszipliniert gelebt", so Toupet.

Mit seiner harschen Kritik am Mainzer TV-Dauerbrenner steht der Kölner übrigens nicht allein da. Auch Musik-Legende Roberto Blanco meidet die Show seit Jahren, und Kollege Ikke Hüftgold hat dem Lerchenberg nach öffentlicher Kritik ebenfalls dauerhaft abgeschworen. Für Tim Toupet ist dieses Kapitel jedenfalls endgültig Geschichte.

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