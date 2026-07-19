Rinderbetrieb brannte lichterloh: 10 Feuerwehren im Einsatz

Hunderte Strohballen brannten bei einem Rinderbetrieb in Niederösterreich, wobei es zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Einsatzkräfte kam.

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Ein Strohlager mit hunderten Ballen ist Samstagabend in der Gemeinde Wildendürnbach (Bezirk Mistelbach) in Vollbrand gestanden. Zehn Feuerwehren aus Niederösterreich sowie zwei aus dem benachbarten Tschechien waren im Einsatz, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Mistelbach. Die Rinder des Zuchtbetriebs sowie das etwa 500 Meter entfernte Wohnhaus waren nicht gefährdet, hieß es.

Der Brand trug sich in einem Strohlager in Wildendürnbach (Bezirk Mistelbach) zu. © BFKDO Mistelbach

Die beteiligten Feuerwehren löschten den Großbrand in der Nacht auf Sonntag. © BFKDO Mistelbach

Das Strohlager geriet gegen 20.00 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Die Alarmstufe musste aufgrund des raschen Ausbreitens des Feuers innerhalb weniger Minuten auf die höchste Stufe B4 erhöht werden. Da es bei der Lagerhalle nicht ausreichend Löschwasser gab, wurde ein Pendelverkehr zur Wasserversorgung eingerichtet. Zahlreiche Tanklöschfahrzeuge und Güllefässertransporter brachten das Löschwasser zum Einsatzort. Wegen der großen Menge an gelagerten Strohballen mussten in der Nacht auf Sonntag noch sämtliche Glutnester freigelegt und vollständig abgelöscht werden, hieß es.