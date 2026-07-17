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Familienausflug

Schock-Fund: Granaten beim Baden an der Donau entdeckt

Mehrere rostige Munitionsreste liegen zwischen Steinen an einem Flussufer.
© Doku-NÖ
Weil die Donau momentan so wenig Wasser führt, tauchten bei Aggstein plötzlich Granaten, Munition und andere Kriegsrelikte auf.
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Ein Familienausflug an der Donau bei Aggstein im Bezirk Melk nahm eine unerwartete Wendung: Auf einer Schotterbank wurden mehrere Munitionsreste aus Kriegszeiten entdeckt. Die Familie reagierte geistesgegenwärtig und verständigte umgehend die Polizei. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, anschließend rückte der Entminungsdienst an. Beim Absuchen des Bereichs kamen weitere Relikte zum Vorschein – darunter Granatenteile, Patronen und Teile eines Gewehrs.

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Experten gehen davon aus, dass die Munition vor Jahrzehnten in die Donau geworfen wurde. Wegen des zuletzt besonders niedrigen Wasserstands wurden die Gegenstände nun freigespült und auf der Schotterbank sichtbar. Die Fundstücke lagen dabei auf engem Raum beisammen, was auf einen gemeinsamen Ablageort hindeutet.

Der Entminungsdienst stellte die Munition fachgerecht sicher und transportierte sie ab. Eine akute Gefahr für Badegäste bestand laut den Behörden nicht. Baden bleibt im Bereich Aggstein weiterhin erlaubt. Spannend: Allein in Niederösterreich werden jährlich rund 8.700 Kilogramm Kriegsmaterial geborgen und entsorgt.

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