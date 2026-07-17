Luxus für Zuhause: dieser aufblasbare Whirlpool ist im Amazon-Angebot!

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Nach einem langen Arbeitstag einfach ins warme Wasser gleiten, die Massagedüsen einschalten und den Alltag hinter sich lassen – genau das macht dieser Amazon-Deal jetzt besonders attraktiv. Der Arebos Whirlpool für bis zu sechs Personen ist aktuell zum Sonderpreis von 428,48 Euro statt 483,94 Euro erhältlich. Damit sparen Sie 11 Prozent.

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Da es sich um ein befristetes Amazon-Angebot handelt, sollten Interessierte nicht zu lange warten. Wer schon länger von einem eigenen Whirlpool im Garten oder auf der Terrasse träumt, kann jetzt zum reduzierten Preis zuschlagen.

Wellness für bis zu sechs Personen

Mit einem Durchmesser von 208 Zentimetern bietet der Whirlpool ausreichend Platz für bis zu sechs Personen. Ob entspannter Abend mit der Familie, ein gemütliches Treffen mit Freunden oder einfach eine kleine Auszeit allein – der Bubble Spa sorgt für echtes Wellness-Feeling direkt bei Ihnen zu Hause.

Arebos Whirlpool | automatisch aufblasbar

130 Massagedüsen für pure Entspannung

Das Highlight des Arebos Whirlpools sind die 130 Luftmassagedüsen, die für ein angenehmes Sprudelerlebnis sorgen. Die gleichmäßige Massage hilft dabei, Verspannungen zu lösen und den Körper nach einem langen Tag zu entspannen.

In wenigen Minuten einsatzbereit

Dank der automatischen Aufblasfunktion ist der Whirlpool besonders schnell aufgebaut. Einfach aufstellen, aufblasen, mit Wasser befüllen und schon steht dem nächsten Wellness-Abend nichts mehr im Weg. Mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Litern bietet er ausreichend Platz für entspannte Stunden.

Arebos Whirlpool | automatisch aufblasbar

Stimmungsvolle Atmosphäre mit LED-Beleuchtung

Für das besondere Spa-Erlebnis sorgt das integrierte LED-Leuchtband, das den Whirlpool stimmungsvoll in Szene setzt. Gerade in den Abendstunden entsteht so eine gemütliche Atmosphäre, die den Garten oder die Terrasse in eine kleine Wellness-Oase verwandelt.

Für Innen- und Außenbereich geeignet

Der Whirlpool kann sowohl im Garten oder auf der Terrasse als auch – sofern ausreichend Platz vorhanden ist – im Innenbereich genutzt werden. Die mitgelieferte Abdeckung hilft dabei, das Wasser sauber zu halten und die Temperatur länger zu speichern.

Arebos Whirlpool | automatisch aufblasbar

Jetzt beim Amazon-Angebot sparen

Aktuell kostet der Arebos Whirlpool bei Amazon 428,48 Euro statt 483,94 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 11 Prozent. Da es sich um ein zeitlich begrenztes Amazon-Angebot handelt, kann der Preis jederzeit wieder steigen.

Fazit

Wer sich den Traum vom eigenen Whirlpool erfüllen möchte, sollte sich dieses Angebot genauer ansehen. Mit Platz für bis zu sechs Personen, 130 Massagedüsen, automatischer Aufblasfunktion und stimmungsvoller LED-Beleuchtung bietet der Arebos Whirlpool alles für entspannte Wellness-Momente zu Hause. Das Amazon-Angebot gilt nur für kurze Zeit – wer den reduzierten Preis nutzen möchte, sollte jetzt zugreifen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.