Dieser Premium-Gasgrill ist jetzt 25 % günstiger

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Die Grillsaison ist in vollem Gange – und wenn Sie schon länger mit dem Gedanken spielen, Ihren alten Grill gegen ein leistungsstarkes Premium-Modell auszutauschen, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen sein. Der BURNHARD Big FRED Deluxe ist aktuell im Rahmen eines befristeten Amazon-Angebots deutlich reduziert. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 949 Euro zahlen Sie derzeit nur 711,75 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 25 Prozent.

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Mit seiner hochwertigen Ausstattung und einer starken Kundenbewertung von 4,8 von 5 Sternen gehört der Gasgrill zu den beliebtesten Premium-Modellen seiner Klasse.

Leistungsstarker 4-Brenner für echte Grillfans

Der BURNHARD Big FRED Deluxe wurde für alle entwickelt, die beim Grillen keine Kompromisse eingehen möchten. Mit vier leistungsstarken Hauptbrennern und einer Gesamtleistung von 21,2 kW bringt der Grill schnell die gewünschte Temperatur und sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung auf der gesamten Grillfläche.

Ob saftige Steaks, Burger, Würstchen, Gemüse oder Fisch – mit diesem Gasgrill gelingt nahezu jedes Grillgericht zuverlässig und komfortabel.

BURNHARD® Gasgrill 4-Brenner, 21,2 kW Gesamtleistung © BURNHARD®

Infrarot-Keramikbrenner für perfekte Steaks

Ein besonderes Highlight ist der integrierte Infrarot-Keramikbrenner. Dieser erreicht besonders hohe Temperaturen und eignet sich ideal, um Steaks mit einer aromatischen Kruste zu versehen, während das Fleisch im Inneren wunderbar saftig bleibt.

Gerade ambitionierte Hobbygriller schätzen diese Technik, da sie Ergebnisse ermöglicht, wie man sie sonst häufig nur aus guten Steakrestaurants kennt.

Praktisches Seitenkochfeld für noch mehr Möglichkeiten

Neben der großen Grillfläche verfügt der Big FRED Deluxe zusätzlich über ein Seitenkochfeld. Hier können Sie gleichzeitig Saucen zubereiten, Beilagen erhitzen oder Gemüse anbraten, ohne dafür extra in die Küche gehen zu müssen.

Das macht den Grill besonders praktisch für größere Grillabende mit Familie oder Freunden.

BURNHARD® Gasgrill 4-Brenner, 21,2 kW Gesamtleistung © BURNHARD®

Hochwertige Materialien für lange Freude

Der Grill überzeugt nicht nur mit seiner Leistung, sondern auch mit einer hochwertigen Verarbeitung. Das robuste Edelstahlgehäuse sorgt für eine edle Optik und hohe Langlebigkeit. Die massiven Gussroste speichern die Hitze besonders gut und hinterlassen das typische Grillmuster auf Fleisch und Gemüse.

Dank der komfortablen Piezo-Zündung lässt sich der Grill schnell und unkompliziert starten, sodass dem Grillvergnügen nichts im Wege steht.

BURNHARD® Gasgrill 4-Brenner, 21,2 kW Gesamtleistung © BURNHARD®

Jetzt beim Amazon-Angebot kräftig sparen

Wer schon länger nach einem hochwertigen Gasgrill gesucht hat, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Der BURNHARD Big FRED Deluxe kostet aktuell nur 711,75 Euro statt 949 Euro. Sie sparen damit 237,25 Euro, was einer Ersparnis von 25 Prozent entspricht.

Da es sich um ein zeitlich begrenztes Amazon-Angebot handelt, kann der Preis jederzeit wieder steigen. Wer sich noch vor den nächsten Grillabenden mit einem Premium-Gasgrill ausstatten möchte, findet hier eine besonders attraktive Gelegenheit.

Fazit

Mit vier leistungsstarken Brennern, einem Infrarot-Keramikbrenner für perfekte Steaks, einem praktischen Seitenkochfeld und hochwertigen Materialien bietet der BURNHARD Big FRED Deluxe alles, was sich Grillfans wünschen. In Kombination mit dem aktuellen Amazon-Rabatt von 25 Prozent zählt dieses Angebot zu den spannendsten Grill-Deals der Saison.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.