200 Jacobs Kaffeekapseln jetzt zum Sparpreis auf Amazon!

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Wer regelmäßig Kaffee aus der Nespresso-Maschine genießt, sollte jetzt genauer hinsehen. Die Jacobs Lungo Intenso Kaffeekapseln gibt es aktuell im großen Vorratspack mit 200 Kapseln – und das zu einem attraktiven Amazon-Preis.

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Mega-Angebot für Kaffeefans: 200 Jacobs Kaffeekapseln jetzt zum Sparpreis

Ein guter Kaffee gehört für viele zum perfekten Start in den Tag. Wer dabei auf den kräftigen Geschmack von Jacobs setzt und eine Nespresso-kompatible Maschine besitzt, kann sich jetzt einen besonders großen Vorrat sichern.

Die Jacobs Lungo Intenso Kaffeekapseln sind aktuell als 200er-Pack erhältlich – ideal für alle, die ihren Lieblingskaffee täglich genießen und dabei sparen möchten.

Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso © Jacobs

Kräftiger Geschmack für den perfekten Start in den Tag

Mit einer Intensität von 8 von 12 überzeugt der Jacobs Lungo Intenso mit einem ausgewogenen, vollmundigen Aroma. Die Kapseln eignen sich perfekt für einen klassischen Lungo und sorgen Tasse für Tasse für ein intensives Kaffeeerlebnis.

Die Kapseln sind mit Nespresso-Maschinen* kompatibel und lassen sich bequem in vielen gängigen Kaffeemaschinen verwenden.

Jacobs Kaffeekapseln Lungo Intenso © Jacobs

Großpackung für Vieltrinker

Das Angebot umfasst 10 Packungen mit jeweils 20 Kapseln – insgesamt also 200 Kaffeekapseln. Damit ist der Vorrat bestens für den Alltag, das Büro oder größere Haushalte geeignet.

Kein Wunder, dass das Angebot aktuell besonders gefragt ist: Mehr als 800 Packungen wurden im vergangenen Monat gekauft, zudem vergeben Käuferinnen und Käufer durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen.

Jetzt bei Amazon sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 67,18 Euro kostet die Großpackung derzeit nur 53,82 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 20 Prozent.

Gerade bei Produkten des täglichen Bedarfs lohnt sich ein Vorrat besonders – vor allem, wenn dieser zu einem attraktiven Preis erhältlich ist.

Jetzt zugreifen

Das Angebot ist aktuell auf Amazon verfügbar. Da es sich um ein stark nachgefragtes Angebot handelt, kann sich der Preis jederzeit wieder ändern.

Fazit: Wer hochwertigen Kaffee liebt und regelmäßig zur Nespresso-Maschine greift, erhält mit den Jacobs Lungo Intenso Kaffeekapseln ein attraktives Vorratspaket. 200 Kapseln, ein kräftiges Aroma und eine 20-prozentige Ersparnis machen dieses Amazon-Angebot besonders interessant.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.