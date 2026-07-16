Urlaub geplant? Dieses Katzenklo nimmt Ihnen die Arbeit ab

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Sie planen den nächsten Urlaub oder möchten sich den Alltag mit Ihrer Katze erleichtern? Die PETKIT Pura Max 2 übernimmt die Reinigung ganz automatisch und lässt sich bequem per App steuern. Aktuell gibt es den beliebten Katzenhelfer mit 35 Prozent Rabatt.

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Perfekt für den Urlaub: Diese selbstreinigende Katzentoilette ist jetzt stark reduziert

Wer eine Katze besitzt, weiß: Das tägliche Reinigen der Katzentoilette gehört zu den weniger beliebten Aufgaben. Mit der PETKIT Pura Max 2 gehört das der Vergangenheit an. Die intelligente, selbstreinigende Katzentoilette übernimmt die Reinigung automatisch und sorgt jederzeit für eine hygienische Umgebung – ideal für den Alltag und besonders praktisch während der Urlaubszeit.

PETKIT Pura Max 2 Selbstreinigende Katzentoilette © PETKIT

Das Beste: Aktuell ist das Modell 35 Prozent reduziert und damit so günstig wie selten.

Automatische Reinigung für mehr Komfort

Die PETKIT Pura Max 2 reinigt sich nach jedem Toilettengang selbstständig. So bleibt das Katzenklo dauerhaft sauber und unangenehme Gerüche werden deutlich reduziert. Gerade in Haushalten mit mehreren Katzen spielt die große 76-Liter-Kapazität ihre Vorteile aus.

PETKIT Pura Max 2 Selbstreinigende Katzentoilette © PETKIT

Alles bequem per App steuern

Dank der integrierten App-Steuerung behalten Sie auch unterwegs den Überblick. Sie können den Reinigungsstatus kontrollieren, Benachrichtigungen erhalten und verschiedene Einstellungen bequem über Ihr Smartphone verwalten.

Besonders für Berufstätige oder während kurzer Reisen sorgt das für ein gutes Gefühl.

PETKIT Pura Max 2 Selbstreinigende Katzentoilette © PETKIT

Ideal für den Urlaub

Wer einige Tage verreist und die Katze zu Hause von Familie, Freunden oder einem Katzensitter versorgen lässt, profitiert besonders von der automatischen Reinigung. Die PETKIT Pura Max 2 reduziert den Pflegeaufwand erheblich und sorgt dafür, dass das Katzenklo auch zwischen den Besuchen hygienisch sauber bleibt.

Jetzt über 200 Euro sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung kostet die PETKIT Pura Max 2 aktuell nur 393,26 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 35 Prozent – ein attraktives Angebot für alle Katzenbesitzer, die Wert auf Komfort, Hygiene und moderne Technik legen.

Jetzt zugreifen

Mit über 1.000 Bewertungen, durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen und mehr als 400 Käufen im vergangenen Monat gehört die PETKIT Pura Max 2 zu den beliebtesten selbstreinigenden Katzentoiletten auf Amazon.

Fazit: Weniger Aufwand, mehr Hygiene und eine praktische App-Steuerung – die PETKIT Pura Max 2 macht den Alltag mit Ihrer Katze deutlich entspannter. Dank der aktuellen 35-Prozent-Ersparnis ist jetzt ein besonders guter Zeitpunkt, sich den smarten Katzenhelfer zu sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.