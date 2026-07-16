Trend-Alarm: Diese adidas-Sneaker sind fast überall ausverkauft!

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Klassisch, zeitlos und aktuell gefragter denn je: Die adidas Handball Spezial und Gazelle gehören zu den beliebtesten Sneakern des Jahres. Während einige Modelle bereits ausverkauft sind, gibt es ausgewählte Farbvarianten jetzt sogar im Summer Sale.

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adidas Handball Spezial & Gazelle: Diese Sneaker sind die Favoriten der Saison

Kaum ein Sneaker prägt die Streetstyle-Szene derzeit so sehr wie der adidas Handball Spezial und die adidas Gazelle. Ob zur Jeans, Stoffhose oder zum Sommerkleid – die ikonischen Modelle lassen sich vielseitig kombinieren und gehören längst zu den absoluten Must-haves im Schuhschrank.

Wer schon länger mit einem Paar liebäugelt, sollte jetzt einen Blick auf die aktuellen Modelle werfen.

adidas Handball Spezial – Der Trend-Sneaker schlechthin

Der Handball Spezial überzeugt mit seinem klassischen Retro-Look, der hochwertigen Wildleder-Optik und der charakteristischen Gummisohle. Besonders gefragt sind derzeit Farben wie Core Black, Light Blue, Collegiate Navy oder Night Indigo, die sich vielseitig kombinieren lassen.

© adidas

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Das Beste: Ausgewählte Farbvarianten sind aktuell im Summer Sale erhältlich. Statt 120 Euro kosten diese Modelle derzeit nur noch 84 Euro – eine Ersparnis von 30 Prozent. Da die Aktion nur gilt, solange der Vorrat reicht, lohnt sich schnelles Zugreifen.

Andere beliebte Farbvarianten sind weiterhin für 110 Euro erhältlich.

adidas Gazelle – Ein zeitloser Klassiker

Auch die adidas Gazelle bleibt einer der beliebtesten Sneaker überhaupt. Das schlichte Design macht sie zum perfekten Begleiter für Alltag, Büro oder Urlaub.

© adidas

Besonders gefragt sind derzeit klassische Farben wie Core Black, Collegiate Navy, Burgundy oder Maroon, die nahezu jedes Outfit ergänzen.

Der reguläre Preis liegt bei 110 Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage sind einzelne Größen und Farbvarianten jedoch häufig schnell vergriffen.

Jetzt Lieblingsfarbe sichern

Gerade beliebte adidas-Klassiker sind oft nur kurze Zeit in allen Größen verfügbar. Wer seinen Favoriten gefunden hat, sollte daher nicht zu lange warten – insbesondere die reduzierten Handball Spezial-Modelle dürften schnell vergriffen sein.

Fazit: Ob Handball Spezial oder Gazelle – beide Sneaker zählen zu den angesagtesten Schuhen des Jahres. Wer auf zeitloses Design, hohen Tragekomfort und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten setzt, macht mit diesen adidas-Klassikern alles richtig. Besonders die Handball Spezial im Summer Sale bieten aktuell ein attraktives Angebot.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.