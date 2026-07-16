Samsung Galaxy S26 Ultra: Jetzt im Amazon-Deal!

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Auf der Suche nach einem neuen Premium-Smartphone? Das Samsung Galaxy S26 Ultra gibt es aktuell bei Amazon mit 27 Prozent Rabatt. Neben einer 200-Megapixel-Kamera und Galaxy AI profitieren Käuferinnen und Käufer von einer Ersparnis von über 440 Euro.

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Samsung Galaxy S26 Ultra: Premium-Smartphone jetzt zum Top-Preis

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone der neuesten Generation ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Das Samsung Galaxy S26 Ultra ist aktuell bei Amazon deutlich reduziert und bietet modernste Technik für Alltag, Arbeit und Freizeit.

Mit einer Ersparnis von 27 Prozent zählt das Premium-Smartphone derzeit zu den attraktivsten Technik-Angeboten.

© Samsung

Leistungsstark dank Galaxy AI

Das Samsung Galaxy S26 Ultra überzeugt mit der neuesten Galaxy AI, die viele alltägliche Aufgaben erleichtert. Ob intelligente Bildbearbeitung, smarte Suchfunktionen oder produktive KI-Features – das Smartphone unterstützt Sie in zahlreichen Situationen und sorgt für ein modernes Nutzererlebnis.

© Samsung

Beeindruckende 200-Megapixel-Kamera

Ein echtes Highlight ist die 200-Megapixel-Hauptkamera, mit der gestochen scharfe Fotos und detailreiche Videos gelingen. Egal ob Urlaubsbilder, Nachtaufnahmen oder Porträts – das Galaxy S26 Ultra liefert beeindruckende Ergebnisse.

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Viel Speicher und starke Ausstattung

Mit 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher bietet das Smartphone reichlich Platz für Fotos, Videos, Apps und Dokumente. Das brillante Display, das Privacy Display für mehr Datenschutz sowie das hochwertige Premium-Design runden die Ausstattung ab.

Zusätzlich profitieren Käuferinnen und Käufer von einer dreijährigen Herstellergarantie.

Jetzt über 440 Euro sparen

Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.662,85 Euro kostet das Samsung Galaxy S26 Ultra aktuell nur 1.220,16 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von rund 443 Euro.

Mit über 500 Käufen im vergangenen Monat und einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen gehört das Modell bereits zu den beliebtesten Premium-Smartphones auf Amazon.

Jetzt zugreifen

Wer ein High-End-Smartphone mit modernster KI-Technologie, starker Kamera und großzügigem Speicher sucht, findet im Samsung Galaxy S26 Ultra aktuell ein besonders attraktives Angebot.

Fazit: Das Samsung Galaxy S26 Ultra vereint modernste Galaxy-AI-Funktionen, eine leistungsstarke 200-Megapixel-Kamera und eine hochwertige Premium-Ausstattung. Dank der aktuellen Ersparnis von über 440 Euro ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für den Umstieg.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.