43-Jähriger verfolgt und spitalsreif geprügelt

Die Polizei sucht händeringend einen bislang unbekannten Mann, der einen Niederösterreicher brutal attackiert haben soll.

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NÖ. Zu der brutalen Attacke kam es bereits am 25. Juni in St. Pölten. Ein 43-Jähriger und ein bislang unbekannter Mann gerieten an jenem Tag gegen 0.30 Uhr am Hauptbahnhof in Streit. Worum es bei der Auseinandersetzung ging, wollte die Polizei nicht bekannt geben.

Foto sichergestellt

"Nachdem der 43-Jährige die Örtlichkeit verlassen hatte, wurde er von dem Unbekannten verfolgt und im Bereich der Schreinergasse attackiert", so die Polizei. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei konnte ein Foto des Verdächtigen sicherstellen und bittet unter der Telefonnummer 059133 35 3333 um Hinweise. Es gilt die Unschuldsvermutung.