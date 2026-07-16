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Festnahme

Zeuge stoppt E-Roller-Dieb und kassiert Faustschläge

© Getty Images
Der 24-Jährige erwischte den Gambier auf frischer Tat und schlug Alarm.
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Tirol. Der 34-jährige Gambier soll am Mittwoch in Innsbruck gleich drei E-Roller gestohlen haben. Als ein Zeuge sich ihm in den Weg stellte, attackierte er diesen mit mehreren Faustschlägen.

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Der Verdächtige soll bereits gegen 11.30 Uhr in der Gumppstraße zwei E-Roller gestohlen haben, die von den Besitzern kurz abgestellt worden waren. Nur ein paar Stunden später - gegen 15.30 Uhr - versuchte der Gambier am Innrain einen weiteren E-Roller zu stehlen.

Ein 24-jähriger Einheimischer beobachtete das, verfolgte den Dieb und alarmierte die Polizei. Im Bereich der Klinik stellte sich der Zeuge dem 34-Jährigen in den Weg, um ihn bis zum Eintreffen der Cops anzuhalten. Daraufhin ging der Verdächtige auf den Tiroler los und versetzte ihm mehrere Faustschläge ins Gesicht. Das Opfer wurde verletzt, der Gambier wurde angezeigt.

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